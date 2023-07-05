CHP'nin, Deprem Sonrası "Türkiye Tek Yürek" Kampanyasında Toplanan Bağışların Araştırılması İçin Verdiği Önerisi reddedildi

CHP'nin 6 Şubat depremlerinin ardından "Türkiye Tek Yürek" bağış kampanyasında toplanan bağışların toplam miktarının ve nerede kullanıldığının araştırılması önergesi reddedildi. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, programlarda 115 milyar TL bağış vaat edildiğini ancak 75 milyar TL'sinin toplanabildiğini ifade ederek, "Bir an Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu bağışı yapmadığını düşünün. Vallahi 8 sütuna manşetler attırırdınız, vallahi de billahi de billboardlara ilan verirdiniz. Bu bir utanç vesikasıdır" dedi.

ELEKTRONİK UYGULAMADA ÖNERİ REDDEDİLDİ

CHP, "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında toplanan bağış miktarının ve bunların kullandığı yerlerin araştırılması amacıyla verdiği Meclis Araştırma önergesinin TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü birleşiminde görüşülmesini önerdi. Öneride önce AK Parti ve MHP milletvekilleri ret oyu kullandı. Başkanlık Divanı'nda anlaşmazlık üzerinde oylama elektronik yapıldı. Elektronik yapılan uygulamada öneri reddedildi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan.

CHP'Lİ VEKİL AK PARTİ İKTİDARINI ELEŞTİRDİ

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan; "Şubat ayında ülkemiz büyük bir deprem felaketi yaşadı. Bu deprem felaketi yalnızca depremin hissedildiği illerde değil 81 ilde 86 milyon yurttaşımızda derin yaralar açtı. Bu zor günlerde millet, hükümetin açığını kapattı. Bu zor günlerde millet, hükümeti enkaz altından çıkarmaya çalıştı. Devleti, hükümet değil milletin ta kendisi yönetti bugünlerde. İktidarın aklına yine elini, milletin cebine atmak geldi. Yine bir kampanya başlattı; 'Türkiye Tek Yürek.' Zor günlerde böyle kampanyalar olabilir. Milletin dayanışması için önemlidir. Ancak 1999 Depremi'nden sonra getirilen özel iletişim vergisinin sizin döneminizde kalıcılaştırılması, toplanılan 84 milyar TL'nin deprem dışında her şeye harcanması, 15 Temmuz'dan sonra toplanan 310 milyon TL paranın iç edilmesi, Beşiktaş Saldırısından sonra toplanan 52 milyon TL paranın yok edilmesi bizi bu meseleyle ilgili endişelere gark etti" sözleriyle AK Parti iktidarını eleştirdi.

"BU 75 MİLYAR NEREYE HARCANDI?"

Deprem sonrasında kampanya için yapılan yayınları hatırlatan Akdoğan, şunları söyledi; "Türkiye Tek Yürek', 213 televizyon 512 radyoda 7 saat yayınlandı. Bunun neticesinde 115 milyar TL vaat edildiği söylendi. Bu 115 milyar TL paranın 75 milyarının toplandığını, 40 milyarın ise AFAD hesabına yatırılmadığını öğrendik. Burada iki soru var; bu 40 milyar neden toplanamadı? İki; bu 75 milyar nereye harcandı? Bu iki sorunun cevabını herkes merak ediyor. Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bu Türkiye Tek Yürek kampanyasının bağışçıları arasındadır. Bir an Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu bağışı yapmadığını düşünün. Vallahi 8 sütuna manşetler attırırdınız, vallahi de billahi de billboardlara ilan verirdiniz. Anlıyoruz ki bu 40 milyar TL parayı vermeyenler sizin yandaşlarınız. Kaynak Anadolu Ajansı, TRT Haber… Diyor ki '115 milyar TL bağış topladık.' Vaat. Toplayamadınız da… Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk Bankası, Turkcell, BAYKAR, Cengiz Holding, Türk Telekom, TMSF, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Türkiye Sigorta, Ziraat Katılım… Ne kadar para vermiş? Toplamda 88 milyar. Vaat etmiş. Siz ne kadar toplamışsınız? 75 milyar. Şu devlet kurumlarının vereceğini vaat ettiği paralar içinde bile 13 milyarı toplayamamışsınız. Bu bir utanç vesikasıdır.