Lale Karabıyık'tan Bakan Özer'e: "Milli Eğitim Bakanlığı'nı Milli Eğitim Bakanı Mı, Yoksa Uzman ve Başöğretmenlik Sınavının Yapılmasını Talep Eden...

CHP'nin eğitim politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, öğretmenlik kariyer sınavlarının yerine lisansüstü eğitimi esas alan kariyer modeline geçilmesine ilişkin "Öğretmen sendikaları ayağa kalktı. 'Kabul etmeyiz' dediler" diyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e, "Milli Eğitim Bakanlığı'nı Milli Eğitim Bakanı mı, yoksa uzman ve başöğretmenlik sınavının yapılmasını talep eden sendikalar mı yönetmektedir" diye sordu.

CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Mahmut Özer'in Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında getirilen uzman öğretmen ve başöğretmen kariyer basamakları sınavının kaldırılmasına öğretmen sendikalarının karşı çıktığı yönündeki açıklamasını Meclis gündemine taşıdı. Karabayık, Bakan Özer'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesinde, Bakan Özer'in sözlerine ilişkin "Bu ifadeleriniz açıklamaya muhtaç durumdadır" dedi.

Karabıyık, Bakan Özer'e, "Öğretmenlik kariyer basamakları ile ilgili sınav yapılmasını hangi sendikalar talep etmiştir? Öğretmenlik mesleği ile ilgili çok kritik bir süreç olan uzman ve başöğretmenlik sınavına Milli Eğitim Bakanlığı yerine sendikalar mı karar vermektedir? Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzman ve başöğretmenlik sürecindeki kararını değiştirebilen bu sendikalar, başka hangi kararlarınızı değiştirmiştir? Milli Eğitim Bakanlığı'nı Milli Eğitim Bakanı mı, yoksa uzman ve başöğretmenlik sınavının yapılmasını talep eden sendikalar mı yönetmektedir" diye sordu.

NE OLMUŞTU

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında, Bakan Özer ile arasında geçen diyaloğu, "Sizinle daha önce yaptığımız bir sohbette siz bir örnek vermiş ve eğitimde başarılı ülkelerde öğretmenler arasında lisansüstü eğitim ve doktora derecelerine sahip öğretmenlerin oranının çok yüksek olduğunu belirtmiştiniz. Sizin bu önermenizden yola çıkarak, 'Böyle bir sınav yerine öğretmenlerin lisansüstü eğitim ve doktoraya yönlendirilmesi çok daha doğru olmaz mıydı, uzman öğretmen ve başöğretmen olmayı bu eğitimlere bağlamanız tüm bu tartışmaları bitirmez miydi? Üstelik doktora yapmanın bir yaşı da yok' dedim. Bakan Özer ise 'Biz de tam bunu düşündük. Ama ne yazık ki öğretmen sendikaları ayağa kalktı. 'Kabul etmeyiz' dediler'" diyerek aktarmıştı.