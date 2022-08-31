Lale Karabıyık: Öğretmenlerimize Yönelik Bu Muamele Asla Kabul Edilemez

CHP'nin eğitim politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Ankara'da basın açıklaması yapmak isteyen ve polisin biber gazlı müdahalesine maruz kalan özel sektör öğretmenleri için 'Alın bunu' diyen emniyet müdürü hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Öğretmenlerimize yönelik bu muamele asla kabul edilemez" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerinin dün Ankara'da yapmak istedikleri basın açıklaması sırasında polisin biber gazlı müdahalesi ile gözaltına almasını değerlendirdi. Karabıyık, bugün yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ, ÖĞRETMENLERİMİZ GÖZALTINA ALINDI: Dün Ankara'da açıklama yapmak isteyen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi öğretmenlere polis biber gazıyla müdahale etti, öğretmenlerimiz gözaltına alındı.

POLİS HAKKINDA İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE NEDENİYLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU: Bugün, CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Muharrem Erkek, öğretmenlerimize yönelik 'Al bunu' ifadelerini kullanan polis hakkında işkence ve kötü muamele nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Öğretmenlerimize yönelik bu muamele, görevi kötüye kullanmaktır. Bu şahsın daha önceki eylemlerde de provokatif davranışlarının olduğu, kötü muamelelerde bulunduğu bilinmektedir. Öğretmenlerimize yönelik bu muamele asla kabul edilemez. Diğer taraftan, Bakan Süleyman Soylu'nun öğretmenlere ve öğrencilere sahip çıkmadığı, korumadığı da ortadadır.

ÖĞRETMENLERİMİZ, CİDDİ MAĞDURİYETLER YAŞAMAKTADIR: Öğretmenlerimiz, çalıştıkları okullarda ciddi mağduriyetler yaşamaktadır. Eğitim sistemindeki sistemsizliğe, yaşadıkları sorun ve zorluklara karşın evlatlarımızı yetiştirmek için heyecanla görev yapan, çocuklarımızı ve geleceğimizi emanet ettiğimiz kıymetli öğretmenlerimiz, çalıştıkları özel okullarda adil olmayan şartlarda ders vermekte, kimi durumlarda asgari ücretin altında aylıklar ile sözleşmelerinden kaynaklı olarak tazminat hakkı da olmadan ders vermektedir.

Ayrıca zaten, özel okul öğretmenlerimizin maaşı, devlet okullarında görev yapan öğretmenlerimizin aylıklarından daha az değildi. 2014 yılına kadar 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun ilgili maddesinde, 'Özel öğretim kurumlarında yöneticilik ve eğitim öğretim hizmeti yapanlara kademelerine göre, emekliler hariç, dengi resmi okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarından az ücret verilemez' ifadesi yer almaktaydı.

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİMİZİ MAĞDUR EDEN DURUMLAR KATLANARAK ARTTI: Ancak 2014 yılında AKP tarafından 6528 sayılı Kanun ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun ilgili maddesinde değişiklik yapılarak bu kurumlarda çalışan öğretmen ve yöneticilerin devlet okullarında çalışan meslektaşlarından daha düşük maaş almalarının önü açıldı. Kimi özel öğretim kurumları, yapılan bu değişiklikten sonra öğretmenleri asgari ücret ya da biraz üzerinde ücretlerle çalıştırmaya başladı. Bu durum, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin ciddi mağduriyet yaşamalarına neden oldu. Özel okul öğretmenlerimizi mağdur eden durumlar katlanarak arttı.

İKTİDAR, BUGÜN ÖĞRETMENLERİMİZİ HEDEF GÖSTERMEKTE, ONLARI DARP EDENLERİ DESTEKLEMEKTEDİR: CHP milletvekilleri olarak benim ve milletvekili arkadaşlarımın verdiği 7 kanun teklifimiz ile özel okullarda görev yapan öğretmenlerimizin aylıklarının devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin aylıklarından az olmaması, iş sözleşmesinin haklı neden olmadan taraflarca feshedilememesi ve asgari süre sonunda sözleşmenin sona ermeyip belirli süreli iş sözleşmesi olarak devam etmesi ve benzeri çözüm önerileri teklif etmemize rağmen bu teklifleri görüşmeyen, kanunlaşması için gerekeni yapmayan iktidar, bugün öğretmenlerimizi hedef göstermekte, onları darp edenleri desteklemektedir."