Lale Karabıyık'dan Bakan Özer'e: "Bin-Bin 500 Öğrencisi Olan Okullara Bile 4 Bin 500 TL Bütçe Verildiği Doğru Mu"

CHP'nin eğitim politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e, "Toplam kaç okula ne kadar bütçe verilmiştir? Edindiğimiz bilgiye göre; bin-bin 500 öğrencisi olan okullara bile 4 bin 500 TL bütçe verildiği doğru mudur" diye sordu.

CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanan okullara verdiği bütçeleri Meclis gündemine taşıdı. Karabıyık, Bakan Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

Önergesinde, "Bakan yardımcıları, birim amirleri ve 81 ilin milli eğitim müdürleri ile 12 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıklarında gelinen noktayı değerlendirmek üzere yaptığınız toplantıda, 'Bütçe göndermediğimiz hiç okulumuz kalmadı. Bugüne kadar ekim ayında okullar açıldıktan sonra istihdam edebildiğimiz temizlik personelimizi ilk kez 12 Eylül öncesinde, bu hafta başında hizmete başlatıyoruz' ifadelerini kullandığınız bilgileri kamuoyuna yansıdı" diyen Karabıyık, Bakan Özer'e şu soruları yöneltti:

"Toplamda kaç kadrolu yardımcı hizmetli görev yapmaktadır? İŞKUR üzerinden yapılan bu görevlendirmeler neden kadrolu yapılmamıştır? Kaç okula ilk kez yardımcı hizmetli görevlendirilmiştir? Toplam kaç okula ne kadar bütçe verilmiştir? Edindiğimiz bilgiye göre bin-bin 500 öğrencisi olan okullara bile 4 bin 500 TL bütçe verildiği doğru mudur?"