Ahmet Akın: Avrupa Kışa Hazırlık Yapıyor, Ak Parti İktidarı Şaşkınlıkla İzliyor. - Son Dakika
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Ahmet Akın: Avrupa Kışa Hazırlık Yapıyor, Ak Parti İktidarı Şaşkınlıkla İzliyor.

13.09.2022 15:17

CHP’nin enerji ve altyapı projelerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in artan enerji fiyatlarına ilişkin “Böyle bir artışın yaşandığını ben hatırlamıyorum” sözlerine tepki gösterdi. Akın, “Avrupa ülkeleri, kışa hazırlık yapıyor, vatandaşlarını kara kıştan kurtarmak için önlem paketi üzerine önlem paketi açıklıyor. Peki AK Parti iktidarı ne yapıyor? Şaşkınlıkla enerji piyasasındaki artışı izliyor, dert yanıyor, isyan ediyor. İktidarı uyarıyoruz; derhal gereken önlemleri alın, Acil olarak bir eylem planı açıklayın. Yapamıyorsanız, CHP olarak bugüne kadar ortaya koyduğumuz çözüm önerilerimizi işleme koyun” dedi.

CHP'nin enerji ve altyapı projelerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in artan enerji fiyatlarına ilişkin "Böyle bir artışın yaşandığını ben hatırlamıyorum" sözlerine tepki gösterdi. Akın, "Avrupa ülkeleri, kışa hazırlık yapıyor, vatandaşlarını kara kıştan kurtarmak için önlem paketi üzerine önlem paketi açıklıyor. Peki AK Parti iktidarı ne yapıyor? Şaşkınlıkla enerji piyasasındaki artışı izliyor, dert yanıyor, isyan ediyor. İktidarı uyarıyoruz; derhal gereken önlemleri alın, Acil olarak bir eylem planı açıklayın. Yapamıyorsanız, CHP olarak bugüne kadar ortaya koyduğumuz çözüm önerilerimizi işleme koyun" dedi.

Ahmet Akın, bugün yaptığı açıklamada, artan enerji fiyatları için "Böyle bir artışın yaşandığını ben hatırlamıyorum" diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ve hükümetin enerji politikasını eleştirdi. Akın'ın, şunları söyledi:

"İKTİDAR, İSYAN ETME MAKAMI DA DEĞİLDİR, ÇÖZÜM ÜRETME MAKAMIDIR"

"İktidar olmak, muktedir olmaktır. İktidar olmak, dert yanma makamı değildir. İktidar olmak, isyan etme makamı da değildir, çözüm üretme makamıdır. Dertlere merhem olma makamıdır. Enerji Bakanı Fatih Bey'in isyan etme, dert yanma lüksü yok. Millet, doğal gaz faturaları, elektrik faturaları, enerji buhranı, hayat pahalılığı karşısında kendi imkanlarıyla çözüm üretmeye çalışıyor. Çözüm üretecek iktidarın bakanı da şikayet ediyor. Türkiye'yi OECD ülkeleri içinde, enerji enflasyonunu yüzde 142,6 ile birinci yapan bu iktidar değil mi? Türkiye'deki enerji enflasyonunu AB üyesi ülkelerin yaklaşık 3 katı olmasının sebebi, iktidarın kendisi değil midir?

"ENERJİYİ YÖNETEMEYEN EKONOMİYİ YÖNETEMEZ, EKONOMİYİ YÖNETEMEYEN ÜLKEYİ YÖNETEMEZ"

Avrupa'da ve dünyadaki enerji krizinin aksine Türkiye'deki asıl enerji buhranının sebebi, AK Parti iktidarının ta kendisidir. İktidarın temelsiz ve uydurma bir ekonomi politikası ve beraberinde enerji politikaları Türkiye'yi enerji enflasyonu liginde lider yaparken iktidarın bakanı, 'Ben böyle pahalılık görmedim' diyerek şaşkınlığını ifade ediyor. Hep söylüyoruz enerjiyi yönetemeyen ekonomiyi yönetemez, ekonomiyi yönetemeyen ülkeyi yönetemez.

"İKTİDARI UYARIYORUZ, DERHAL GEREKEN ÖNLEMLERİ ALIN"

Süresi dolmuş bir iktidar, 'enerji krizi her yerde' diyerek kendi yanlış politikalarının üstünü örtmek istiyor. Avrupa ülkeleri, kışa hazırlık yapıyor, vatandaşlarını kara kıştan kurtarmak için önlem paketi üzerine önlem paketi açıklıyor. Peki AK Parti iktidarı ne yapıyor? Şaşkınlıkla enerji piyasasındaki artışı izliyor, dert yanıyor, isyan ediyor. İktidarı uyarıyoruz; derhal gereken önlemleri alın, acil olarak bir eylem planı açıklayın. Yapamıyorsanız, CHP olarak bugüne kadar ortaya koyduğumuz çözüm önerilerimizi işleme koyun. Milletimiz hiç olmazsa bu kara kışı rahat geçirsin."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Akın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmet Akın: Avrupa Kışa Hazırlık Yapıyor, Ak Parti İktidarı Şaşkınlıkla İzliyor. - Son Dakika

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