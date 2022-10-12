CHP'nin "Evdeki Yabancı" İddialarının Araştırılması Önerisi, AKP ve MHP Oylarıyla Reddedildi.

CHP'nin, bazı yabancı uyruklu şahısların vatandaşların oturduğu adreslere kaydedildiği yönündeki iddiaların araştırılması için verdiği önergenin doğrudan gündeme alınması önerisi, TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, bu durumun seçim güvenliği yanında yurttaşın güvenliğini de ilgilendirdiğini belirterek, "Adresinize kayıtlı kişinin borcundan dolayı evinize haciz gelebilir. Haciz geldi, hacze kalkışıldı; ciddi bir sorun. Kimde bunun sorumluluğu, belli değil. Dönüyoruz, evinize kaydedilen kişi terörist olabilir" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün, CHP'nin bazı yabancı uyruklu şahısların vatandaşların oturduğu adreslere kaydedildiği yönündeki iddiaların araştırılması için verdiği önergenin dorudan gündeme alınması önerisi görüşüldü.

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, yurttaşların kendi oturdukları evlerde tanımadıkları kişilerin kayıtlı olduğu iddiasına ilişkin şunları söyledi:

"Genel merkezimize, aynı zamanda milletvekili arkadaşlarımıza, sosyal medya platformlarında, basında ciddi ihbarlar ve şikayetler gelmiştir. E-devlet hizmetlerinden biri olan, yerleşim yerinde oturanlar belgesi almak için vatandaşlarımız işlem yaptığında, hiç tanımadıkları kişilerin yıllardır oturdukları hanelerde kayıtlı olduğunu görmektedir. Kayıtlarda yerleşim yeri adresi ve diğer adres başlıkları vardır. Yerleşim yeri adresi ikamet adresi, diğer adres ise ikincil adres olarak tanımlanmaktadır. Ama hem yabancı uyruklu hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu listelerde görülmektedir ve ciddi sorunlar ve soru işaretleri akıllarda yer bulmuştur.

Size bir örneği hızlıca anlatayım. Bize Muratpaşa'dan bir aile başvurdu. Dedi ki 'Bizim evimizde bir yabancı oturuyor'. Biz bunu CHP'nin elindeki seçmen listelerinden kontrol ettiğimizde gördük ki Muratpaşa'da hanede oturan kişi, aslında Melikgazi Kayseri'de oturuyor. Bu araştırma önergesini vermeden önce aradım, 'Tekrar bakın' dedim. Bu kişi bu defa o adreste de yok. Nasıl oluyor, sizlerin taktirine sunuyorum.

"EVİNİZE KAYDEDİLEN KİŞİ TERÖRİST OLABİLİR"

Özellikle seçim güvenliği meselesini konuşuyor herkes. Burada da soru işaretleri olması çok haklı. Milyonlarca yabancı bugün Türkiye sınırlarında ve kaçının seçmen yapıldığı, kaçının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapıldığı açıklanmıyor. Önümüzde, 2017 referandumu ve 2019'daki yanlış uygulamalar var. Vatandaş bu noktada tedirgin ve mükerrer bir seçmen çıkabilir mi diye tedirginlik sürüyor. Tabii ikamet adresi önemlidir. Kişinin uzun bir süredir oturduğu yeri belirler. Kişinin yerle olan ilişkisini belirler. Bu kadar değerlidir ve birçok sorunun çıkmasına da sebep olabilir. Tabii İçişleri Bakanlığı, geçiştirmeye çalışıyor. Ama birçok problemler olabilir. Adresinize kayıtlı kişinin borcundan dolayı evinize haciz gelebilir. Haciz geldi, hacze kalkışıldı; ciddi bir sorun. Kimde bunun sorumluluğu, belli değil. Dönüyoruz, evinize kaydedilen kişi terörist olabilir.

"BİRİ GÖREVİNİ KÖTÜYE Mİ KULLANIYOR"

Hepsinin sorumlusu, görevini yapmayan İçişleri Bakanlığı'dır. Adalet ve Kalkınması milletvekilleri de bu işin içinde çıkamıyor. İYİ Parti dün önerge verdi, burada açıkladınız. Ama maalesef, teknik bir hata mı var, yoksa kasıt mı var, bunu bile anlatamadınız. Tekrar soruyorum; sistemsel bir hata mı var, yoksa kasıt mı var? Biri görevini kötüye mi kullanıyor, suistimal mi ediyor?

İçişleri Bakanı'nın görevi iç huzuru sağlamak ama huzursuzluklarının önünü açmaya çalışıyor. Meclis'te bir basın yasası konuşuyoruz. Aslında sansür yasasını konuşuyoruz. Böyle meselelerle aslında vatandaşın iç huzuru iyice kaçırılıyor. Huzursuzluk ve endişeye itiliyor vatandaş, hak ve özgürlüklerinden olacağı korkusunu yaşıyor."

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz da şöyle konuştu:

"EŞİNİZ VE ÇOCUKLARINIZIN İSIMLERİNİN ALTINDA TELAFFUZ ETMEKTE BİLE ZORLANACAĞINIZ YABANCI İSİMLER GÖZÜKÜYOR"

"Son günlerde vatandaşlarımızın kendilerine ait ikametgahlarında tanımadıkları kişilerin görüldüklerine dair şikayetleri hep birlikte görüyoruz. Cep telefonundan e-devlete giriyorsunuz, sistem üzerinde ikametgah bilgilerine bakıldığında, eşiniz ve çocuklarınızın isimlerinin altında telaffuz etmekte bile zorlanacağınız yabancı isimler gözüküyor. Ne hissedersiniz? Devletinize olan güveniniz sarsılmaz mı? Aileniz adına kaygıya kapılmaz mısınız? Daha da önemlisi, bu tanımadığınız yabancı uyruklu şahısların seçim güvenliğine yönelik bir tehdit olduğunu düşünmez misin? Biz öyle düşünüyoruz.

"UZAYDAN SEÇMEN GETİRSENİZ BİLE AK PARTİ MİLLETİMİZİN GÖZÜNDEN İYİCE DÜŞMÜŞTÜR"

Görülüyor ki artık hükümet, meşru ve demokratik yollardan iktidarını sürdürme umudunu iyice yitirmiştir. Önce sorgusuz sualsiz vatanımıza aldığımız kaçakları şimdi de hanemize alarak kendinize yeni bir oy kaynağı yaşatma peşindesiniz. Değil Suriye'den, Afganistan'dan, Pakistan'dan, Irak'tan, uzaydan seçmen getirseniz bile AK Parti milletimizin gözünden iyice düşmüştür. İktidarınızın son günlerini, bu tür ayak oyunlarıyla uğraşmak yerine milletimizin içine düştüğü derin yoksullukla ilgilenerek geçirin. Artık, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bile seçim vaadi olarak sunduğu yolsuzluklarla mücadeleye mesai harcayın. Eğer bu yanlış ikametgah kayıtları hükümetinizin bilgisi dışında bir işgüzarlık veya teknik bir aksaklıktan dolayı çıktıysa bunu bir an önce düzeltin. Vatandaşlarımızı şeffaf bir şekilde bilgilendirin.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN DEMOKGRAFİK YAPISINA KARŞI GELİŞTİRDİĞİNİZ BU SALDIRILAR SONUÇSUZ KALACAKTIR"

Kim olduğu, nereden geldiği ve ne maksatla getirildiği belli olmayan kaçak şahıslarla milletin iradesinin zedelenmesine müsaade etmeyeceğiz. Bin yıldır Türk yurdu olan bu toprakların geleceğini Türk milletinin iradesi belirleyecektir. Cumhuriyet'imizin yüzüncü yılında yapılacak seçimlerin sonucunu aziz Türk milleti tayin edecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin demografik yapısına karşı geliştirdiğiniz bu saldırılar sonuçsuz kalacaktır."

"BU ÜLKEDE SEÇİM GÖRÜNDÜĞÜ ZAMAN BU HÜKÜMETİN ÇEŞİTLİ HİLELERE BAŞVURDUĞUNU GEÇMİŞTE DE GÖRDÜK"

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç ise önergenin seçim güvenliği ile alakalı olduğunu kaydederek, "Bu ülkede seçim göründüğü zaman bu hükümetin çeşitli hilelere başvurduğunu geçmişteki örneklerle de gördük. Bakın, bu İçişleri Bakanlığı'nın bununla ilgili, özellikle 2019 yılında yerel seçimlerde olan hilelerini, özellikle ve özellikle Şırnak ve Siirt'te başvurmuş oldukları hileleri çok canlı bir şekilde yaşadık ve sonuçlarını halen yaşamaya devam ediyoruz. Şırnak ilinde sadece, 10 binin üzerinde oy aktarıldı. Aktarılmak suretiyle ahırlarda kayıtlar yapıldı" dedi.

Koç, Siirt'te de 6 bin 500'e yakın seçmenin kaydının silindiğini ileri sürerek, "Bugün ise yapılan bu hilelerin sonucunda insanlar şu anda e-devlet sistemine giremiyor. İçişleri Bakanı göreve davet ediliyor, İçişleri Bakanı kılını bile kıpırdatmıyor" diye konuştu.

Önergenin doğrudan gündeme alınması önerisi, TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.