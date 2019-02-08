Son Dakika Haberleri: CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu'ndan Tanıtım Toplantısı

CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu'ndan Tanıtım Toplantısı

2 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Eyüpsultan Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Emel Bilenoğlu, 9 Şubat Cumartesi günü tanıtım toplantısı düzenleyecek.

CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu'ndan Tanıtım Toplantısı, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Eyüpsultan Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Emel Bilenoğlu, 9 Şubat Cumartesi günü tanıtım toplantısı düzenleyecek.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla, 9 Şubat Cumartesi günü saat 15.00'de Grand Haliç Toplantı Salonu'nda tanıtım toplantısı düzenleyecek.

CHP'nin bu ilçede aday gösterdiği ilk kadın olan Bilenoğlu aynı zamanda 31 Mart seçimlerinde partisinin İstanbul'daki 'tek' kadın adayı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:27 Kaynak: DHA

belediye başkan adayı, Emel Bilenoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi'nin İstifasının Nedeni Belli Oldu Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye Jest: Dünürünü Aday Gösterdi

AK Parti'nin Van Adayı Necdet Takva, Camide Propaganda Yaptı Karataş Belediye Başkanı Ünal CHP'den İstifa Edip, MHP'ye Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 13:32:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu'ndan Tanıtım Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]