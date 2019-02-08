CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu'ndan Tanıtım Toplantısı
2 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Eyüpsultan Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Emel Bilenoğlu, 9 Şubat Cumartesi günü tanıtım toplantısı düzenleyecek.
Cumhuriyet Halk Partisi
'nin (CHP
) Eyüpsultan Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Emel Bilenoğlu
, 9 Şubat Cumartesi günü tanıtım toplantısı düzenleyecek.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu, CHP İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
'nun da katılımıyla, 9 Şubat Cumartesi günü saat 15.00'de Grand Haliç
Toplantı Salonu'nda tanıtım toplantısı düzenleyecek.
CHP'nin bu ilçede aday gösterdiği ilk kadın olan Bilenoğlu aynı zamanda 31 Mart seçimlerinde partisinin İstanbul'daki 'tek' kadın adayı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:27 Kaynak: DHA
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