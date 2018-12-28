Son Dakika Haberleri: CHP'nin İbb Başkan Adayı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşecek

CHP'nin İbb Başkan Adayı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşecek

1 saat önce

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme davetine olumlu yanıt aldığını söyledi.

CHP'nin İbb Başkan Adayı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşecek, System.String[]
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme davetine olumlu yanıt aldığını söyledi. Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a resmi olarak randevu talep ettiklerini söyledi. İmamoğlu konuşmasının devamında, "Biliyorsunuz İstanbul'da Büyükşehir Belediye başkanlığı yapmış herkesle görüşme konusunda bir prensip kararı almıştık. Bu konuda da görüşmelerimizin tamamını bugün bitirdik. En son olarak da Sayın Topbaş ile görüştük" dedi. Sabah yaptıkları yazılı başvuruya birkaç saat içinde çok olumlu dönüş yapılmasının sevindirici olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi üyesi belediye başkanlarıyız. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız gibi. Ben de öyleyim. Biz bütün kararları alırken zaten genel başkanımız ile konuşuruz, tartışırız ve ortak görüş olarak yola çıkarız. Kaldı ki 2 yıl önce yine bölge ilgili sorunları konuşmak için o dönemin başbakanı sayın Binali Yıldırım ile bölge sorunlarını görüşmek için talep ettiğimde yine genel başkanımız büyük hoşgörüsü ile Türkiye'deki siyasal ortamın aslında gerginlikten uzaklaşması yönünde çokta toleransı olarak bir genel başkanımız var. Sayın Genel Başkanımız 'Görüşebilirsiniz' dedi. Dediğim gibi şu anda Allah herkese ömür versin hayatta olan eski büyükşehir belediye başkanlarımızdan randevu talep etmiştik. Sayın Cumhurbaşkanı hariç diğerleri ile görüşmelerimiz bitti çok da verimli oldu. Biz yazımızı yazdık olumlu görüşümüzü birkaç saat içinde beyan etti. Kendilerinden haber bekleyeceğiz" dedi.

(Murat Delice - Davut Genç/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:26 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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