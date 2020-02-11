CHP'nin İdlib ile ilgili grup önerisi reddedildi - Son Dakika

CHP'nin İdlib ile ilgili grup önerisi reddedildi
6 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi'nin İdlib ile ilgili grup önerisi TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:04 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk Partisi'nin İdlib ile ilgili grup önerisi TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi.
TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin İdlib ile ilgili verdiği grup önerisi görüşmeleri düzenlendi. CHP'nin İdlib ile ilgili grup önerisi milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. - ANKARA
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