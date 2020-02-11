CHP'nin İdlib ile ilgili grup önerisi reddedildi - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İdlib ile ilgili grup önerisi TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi.



TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin İdlib ile ilgili verdiği grup önerisi görüşmeleri düzenlendi. CHP'nin İdlib ile ilgili grup önerisi milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. - ANKARA