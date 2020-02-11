CHP'nin İdlib ile ilgili grup önerisi reddedildi - Son Dakika
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CHP'nin İdlib ile ilgili grup önerisi reddedildi

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İdlib ile ilgili grup önerisi TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi.

CHP'nin İdlib ile ilgili grup önerisi reddedildi, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İdlib ile ilgili grup önerisi TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi.


TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin İdlib ile ilgili verdiği grup önerisi görüşmeleri düzenlendi. CHP'nin İdlib ile ilgili grup önerisi milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:04 Kaynak: İHA
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