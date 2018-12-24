Son Dakika Haberleri: CHP'nin İslahiye'de Belediye Başkan Adayı Belirlendi

CHP'nin İslahiye'de Belediye Başkan Adayı Belirlendi

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Gaziantep ilçesindeki belediye başkan adayı Mustafa Köse olarak açıklandı.

CHP'nin İslahiye'de Belediye Başkan Adayı Belirlendi, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Gaziantep ilçesindeki belediye başkan adayı Mustafa Köse olarak açıklandı.

CHP'nin İslahiyede 31 Mart 2019 yerel seçimlerine Mustafa Köse ile gidecek. Partinin ilçe binasında düzenlenen toplantıda İslahiye Belediyesi Başkan Adayı olarak açıklanan Köse, partisinin kendisini üçüncü kez belediye başkan adayı gösterdiğini hatırlatarak, "2009 adaydım, 2014 adaydım. Aslında siyaseti bırakmıştım. Ancak gördüm ki, İslahiye çok hizmet açığı var. Bu yüzden tekrar aday adayı oldum. Partimde beni adaylığımı onayladı. Adaylığım hayırlı olsun. Hakkımda hayırlısı ise seçimleri kazanayıp, değil ise bu iş olmasın" dedi.

Basın açıklamasına Mustafa Köse'nin yanı sıra CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan ve İlçe Başkanı Mustafa Alıcı ile partililer katıldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:25 Kaynak: İHA

Gaziantep, Mustafa Köse, Islahiye, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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