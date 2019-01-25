CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu, Kanaat Önderleriyle Buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler'de kanaat önderleriyle kahvaltı programında bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler'de kanaat önderleriyle kahvaltı programında bir araya geldi. İmamoğlu, 31 Mart Yerel Seçimlere ilişkin kanaat önderleriyle görüş alışverişinde bulundu.



31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü adresi Bahçelievler oldu. İmamoğlu, ilk olarak ilçedeki kanaat önderleriyle sabah kahvaltısında bir araya geldi. Özel bir restoranda düzenlenen program için salona gelen İmamoğlu, salonda bulunanlarla tek tek selamlaşarak sohbet etti. Kahvaltı sonrası İmamoğlu, kanaat önderleriyle seçime ilişkin görüş alışverişinde bulundu.



İmamoğlu'ndan Bahçelievler'deki yeşil alan miktarının azlığına vurgu



Etkinlikte konuşan İmamoğlu, "Bir tezat var. Bahçelievler diye tanımladığımız bu semtin İstanbul'un yeşil fukarası bir ilçe olduğunun altını ne yazık ki çizelim. 0,6 metrekare. Yani gitgide küçülüyor bizim alanımız. Benim sığmayacağım kadar bir alan var Bahçelievler'de kişi başı yeşil alan miktarı. Yeşil alanı önemsemezsek hayatı önemsemediğimiz anlamına gelir. Dünyada kişi başı yeşil alan 10 metrekarenin altındaysa ne yazık ki o kent sağlıksız kent olarak kabul ediliyor. Bahsettiğimiz şey Bahçelievler'in 20 katı" dedi.



"1 Nisan itibariyle herkesin yönetimin bir parçası olduğu İstanbul sürecini başlatalım"



31 Mart yerel seçimlere ilişkin konuşan İmamoğlu, "Bu şehrin 16 milyon insanına yetki vermenizi istiyoruz 31 Mart itibariyle, 16 milyon insanın kenti yönettiği bir dönemi başlatmanızı istiyorum. Bir kişinin karar verdiği ya da bir kişinin iradesiyle yol alınmaya çalışan bir İstanbul değil, herkesin katkı sunduğu, herkesin yönetimin bir parçasıyım dediği bir İstanbul sürecini başlatalım 1 Nisan itibariyle" ifadelerine yer verdi.



"Bu göreve başkalarında olmayan gençliğimizle talibiz"



Seçim çalışmalarında gerçekleştirilecek projeleri vatandaşlara tanıtacağını söyleyen İmamoğlu, "Tek tek projelerimizi anlatacağız. Bu kentte okul öncesi eğitimle çocuklarımızı hayata nasıl tutunduracağımızı anlatacağız. Annelerin, kadınların nasıl üretimde olacağınızı tek tek anlatacağız. Temelde en büyük güvencemiz İstanbul'da 16 milyon insan. Anlattığımız hiçbir konunun partisi yok, hiçbir konunun ideolojisi yok. İnsanlık var, demokrasi var, bu ülkenin temel değerleri var. Cumhuriyeti, bayrağı ve bu ülkenin kurucusu olan değerlere saygısı var. Tüm bu unsurlarla Türkiye'nin yönetilmesini istiyoruz. Aynı şekilde İstanbul'un da bu kavramlarla yerel yönetimle buluşmasını istiyoruz. Yüreğimizle, cesaretimizle, coşkumuzla, ama her şeyden öncesi kibirden arınmış güler yüzümüzle, samimiyetimizle ve de son nokta başkalarında olmayan gençliğimizle talibiz" diye konuştu. - İSTANBUL

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