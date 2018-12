CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu: Rakibimizin Kim Olduğuna Bakmıyoruz

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday Ekrem İmamoğlu, "Biz anlayış gereği şu an itibariyle rakibimizin kim olduğuna bakmıyoruz. Siyasi rakip kimmiş, kim atanacakmış bilmiyoruz. Bilmediğimiz gibi de önemsemiyoruz." dedi.



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin Şişhane'de bulunan İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti. İmamoğlu'nu gelişinde partililer karşıladı. Daha sonra İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partililerin katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi.



"ÖZENİN VE SAYGININ ANA UNSUR OLDUĞU SÜRECİ PAYLAŞACAĞIZ"



Toplantıda konuşan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'u yönetirken, İstanbul" düşünen yönetimin olduğu bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi... Her şeyden önce Türkiyemizi ve İstanbulumuzu en fazla rahatsız eden partizan tutumdan uzak ve siyaset üstü bir dille yerel yönetim anlayışını İstanbul'a taşıyan bir yönetim anlayışı hedefimizdir. Bunların hepsi İstanbul hayallerimiz. Süreç içinde bunları çok derinden paylaşacağız. İstanbulla ilgili topyekün hazırladığımız projelerimizi, anlayışımızı, felsefemizi en ince detayıyla bütün İstanbullularla, tüm hemşerilerimizle paylaşacağız. Özenin ve saygının ana unsur olduğu süreci paylaşacağız. İstanbul'un mazlumlarının kendilerini mutlu ve ferahlıkta hissettikleri bir İstanbul'u paylaşacağız" dedi.



1 NİSAN İTİBARIYLA İSTANBULLUNUN, İSTANBUL'U YÖNETTİĞİ GÜNÜN BAŞLANGIÇ GÜNÜ OLDUĞUNU BİLSİNLER



İmamoğlu, şöyle konuştu:



"Bu siyasal süreçte en ciddi desteği bize verecek çatının altındayız. CHP'nin gençleri, kadınları ve tüm örgüt üyelerinin, bu süreçte bu dilimizi her sokakta bütün İstanbullulara hissettirecek bir şekilde yansıtacakları bir çatının altındayız. Kalbimizde neyi hissediyorsak, dil birliği yaparak herkese bu yürekli anlayışımızı tek tek anlatacağımız günlerin başlangıcındayız. Bu sorumluluğun en üst seviyede taşınacağını biliyorum. Çok güzel bir kampanya sürecini ahlaklı, seviyeli bir şekilde sadece muhatabına vatandaşı alan, vatandaşa çözümümüzü anlatan, sorunları tespit eden ve projeleri anlatan bir dili kullanacağımızı hepinizin gözünden ve yüreğinden okuyorum. Göreceksiniz, bu güzel kampanya neticesinde İstanbullunun İstanbul'dan yönetildiği bir kenti hayal ettiği bir süreçle bir bayram havasında güzel bir günde, 1 Nisan'da buluşturacağımdan hiçbir kuşkum yok. Siyasi kadroların oluşumunda göreceksiniz ki mutlak o kadrolarda kadının ve gençliğin hakimiyeti hep beraber yaşayacağımız günler de yakındır. Bu yönetim anlayışını ve bu büyük değişimi kadrolarımızda hissettirecek ve yenilikçi, yüzü geleceğe dönük bir kenti yaratmak adına büyük çalışmamızın neticesini hep birlikte yaşayacağız. Biz İstanbul'u, hemşehrilerimizi çok seviyoruz, on bin yıllık tarihi olan bu kentin sorumluluğunu taşıyoruz. Bu sorumluluğu taşırken, bu sorumluluğu paylaşacağımız en büyük hazinenin bu kentte yaşayan insanlar olduğunu da biliyoruz. Onların katkıları ve onların destekleriyle yöneteceğimizi çok kıymetli hemşehrilerim bilsin. Bu yönetim anlayışının 1 Nisan itibarıyla İstanbullunun, İstanbul'u yönettiği günün başlangıç günü olduğunu bilsinler."



3 AY BOYUNCA RAKİBİMİZLE İLGİLENMEYECEĞİZ



Ekrem İmamoğlu, konuşmasının sonunda gazetecilerin sorularını da yanıtladı. İmamoğlu, bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Başkanı Binali Yıldırım için "Adaylıktan vazgeçerse hiç şaşırmayın" dediğini söylemesi üzerine "Biz anlayış gereği şu an itibariyle rakibimizin kim olduğuna bakmıyoruz. Siyasi rakip kimmiş, kim atanacakmış bilmiyoruz. Bilmediğimiz gibi de önemsemiyoruz. Önemsediğimiz tek şey var İstanbullu hemşehrilerimiz, onların ihtiyaçları ve sorunları. Çözümlerimiz var onları paylaşacağız. Göreceksiniz 3 ay boyunca da rakibimizle ilgilenmeyeceğiz" dedi.



AKŞENER'DEN DESTEK TELEFONU



İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisini arayıp aramadığı sorusuna ise, "Sayın Meral Akşener, beni aradılar, kendilerine teşekkür ediyorum. Desteklediklerini ve bu süreçte başarı dileklerini ilettiler. Biz siyaset üstü kucaklaşmanın içinde herkesin olduğunun bilincindeyiz. Bu manada Sayın Akşener'in dün arayıp desteklemesi de çok önemlidir" şeklinde konuştu.



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "İstanbulluların artık trafiğe, daha fazla betona, buzlu camlar arkasında kendilerini yöneten yöneticilere tahammülleri yok. Daha fazla havaya, daha fazla yeşile, daha fazla işe, daha fazla aşa, daha fazla kardeşliğe ve kucaklaşmaya ihtiyacı var. Bunu hep birlikte başaracağız. Bu başarı sizlerin, hepimizin ve tüm İstanbulluların başarısı olacak. Adayımız sensin İstanbul ve Ekrem İmamoğlu artık İstanbul" diye konuştu.



PARTİLİLERE SESLENDİ



Toplantının ardından İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu ile beraber, İl Başkanlığı binası önünde kurulan sahnede partililere bir konuşma yaptı.



