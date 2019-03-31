Son Dakika Haberleri: CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu: "(Binali Yıldırım'ı) Kendileri Uzun...

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu: "(Binali Yıldırım'ı) Kendileri Uzun...

1 saat önce

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu: "(Binali Yıldırım'ı) Kendileri uzun yıllardır devlet görevi yapmış, devlet adamı kimliğiyle sorumluluğa davet ediyorum.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu:
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu: "( Binali Yıldırım'ı) Kendileri uzun yıllardır devlet görevi yapmış, devlet adamı kimliğiyle sorumluluğa davet ediyorum. Süreç tamamlanmadan ön keserek 'kazandık demesini' netice olarak ayıplıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:46 Kaynak: AA

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