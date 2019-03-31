CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu: "(Binali Yıldırım'ı) Kendileri Uzun...
1 saat önce
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu: "(Binali Yıldırım'ı) Kendileri uzun yıllardır devlet görevi yapmış, devlet adamı kimliğiyle sorumluluğa davet ediyorum.
CHP
'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu
: "( Binali Yıldırım
'ı) Kendileri uzun yıllardır devlet görevi yapmış, devlet adamı kimliğiyle sorumluluğa davet ediyorum. Süreç tamamlanmadan ön keserek 'kazandık demesini' netice olarak ayıplıyorum."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:46 Kaynak: AA
İmamoğlu'ndan Seçim Sonuçlarına İlişkin Son Dakika Açıklaması: Kazandığımızı Biliyoruz
Tüm Dünya Gözünü Ekrem İmamoğlu'na Çevirdi
Son Dakika! Erdoğan'dan Balkon Konuşmasından "İmamoğlu" İması: İstanbul Seçmenimiz Büyükşehri Vermiş Olsa da İlçeleri Vermedi
Son Dakika! Bahçeli'den İlk Açıklama Geldi: Cumhur İttifakı Hedefine Ulaşmıştır