CHP'nin İsviçre'deki programını PKK sempatizanları bastı
6 saat önce
CHP'nin İsviçre'deki programını PKK sempatizanları bastı
Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) İsviçre'nin kuzeyindeki Solothurn kantonuna bağlı Grenchen kentinde düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliğini PKK'lılar bastı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İsviçre Birliğinin davetlisi olarak ülkeye geldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:39
CHP'den TÜİK'in enflasyon rakamlarına eleştiri: Akla mantığa sığan yanı yok CHP'den "sigortalı askerlik" için kanun teklifi İmamoğlu'na 'Ahmak' diyen Bakan Soylu'ya, CHP'den ilk yanıt: Hesabını sorulur Genç kadın, eğlence mekanından çıkarken öldürüldü