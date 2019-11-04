Son Dakika Haberleri: CHP'nin İsviçre'deki programını PKK sempatizanları bastı
Son Dakika Dünya CHP'nin İsviçre'deki programını PKK sempatizanları bastı

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK sempatizanları bastı

6 saat önce

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK sempatizanları bastı

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK sempatizanları bastı, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) İsviçre'nin kuzeyindeki Solothurn kantonuna bağlı Grenchen kentinde düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliğini PKK'lılar bastı.


CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İsviçre Birliğinin davetlisi olarak ülkeye geldi.

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29 ekim cumhuriyet bayramı, Cumhuriyet Halk Partisi, İsviçre, PKK, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:39 
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