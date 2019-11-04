Son Dakika Haberleri: CHP'nin İsviçre etkinliğini PKK yandaşları bastı
Son Dakika Güncel CHP'nin İsviçre etkinliğini PKK yandaşları bastı

CHP'nin İsviçre etkinliğini PKK yandaşları bastı

8 saat önce

İsviçre'de CHP'nin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde, programın yapıldığı salonu terör örgütü PKK yandaşları bastı.

CHP'nin İsviçre etkinliğini PKK yandaşları bastı, System.String[]

İsviçre'de CHP'nin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde, programın yapıldığı salonu terör örgütü PKK yandaşları bastı. Kürsüyü işgal eden PKK'lılar, polis tarafından çıkarıldı.

İsviçre'nin Zürih kentinde, CHP'nin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde, programın yapılacağı salonu terör örgütü PKK yandaşları bastı. Kürsüyü işgal eden PKK'lılar, terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu ve örgüte ait diğer bez parçalarını açtı. PKK'lı grubun yaklaşık 15 kişi olduğu ve CHP'lilerle sözlü tartışmaya da girdikleri duyuruldu.

Görüntü Dökümü

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-Etkinlik salonundan görüntü

-Abdullah Öcalan ve örgüte ait diğer bez parçalarını gösteren PKK'lılar

-Detaylar


29 ekim cumhuriyet bayramı, Cumhuriyet Halk Partisi, İsviçre, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:50 Kaynak: DHA
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