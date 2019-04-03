CHP'nin İtirazı Üzerine İstanbul'da Oy Sayımı Durduruldu
11 dakika önce
İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulu oy sayımını durdurdu.
İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulu oy sayımını durdurdu.
AK Parti İstanbul'da oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurullarına itirazda bulunmuştu. İtiraz üzerine bazı ilçelerde oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi oyların yeniden sayılması kararına itiraz etti. CHP'nin İtirazı üzerine İl Seçim kurulu oy sayımını tedbiren durdurma kararı aldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:15 Kaynak: İHA
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