Son Dakika Haberleri: CHP'nin İzmir adayı pazar günü açıklanacak

CHP'nin İzmir adayı pazar günü açıklanacak

1 saat önce

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "27 Ocak Pazar günü yapılacak olan Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız netleşecek" dedi.

CHP'nin İzmir adayı pazar günü açıklanacak, System.String[]
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "27 Ocak Pazar günü yapılacak olan Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız netleşecek" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:02 

İzmir, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
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