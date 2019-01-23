CHP'nin İzmir adayı pazar günü açıklanacak
1 saat önce
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "27 Ocak Pazar günü yapılacak olan Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız netleşecek" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "27 Ocak Pazar günü yapılacak olan Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız netleşecek" dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:02
CHP'nin Şişli'den Aday Göstermeyi Düşünmediği Mustafa Sarıgül Partiden İstifa Ediyor
Market Reyonları ile Pazar Arasındaki Fiyat Farkı Tepkilere Yol Açıyor
Cinsel Taciz Sanığı Tahliye Edildi
Mustafa Sarıgül, CHP'den İstifa Edip Şişli'den Aday Oldu