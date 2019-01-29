Son Dakika Haberleri: CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'den Başkan Kocaoğlu'na Ziyaret

CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'den Başkan Kocaoğlu'na Ziyaret

1 saat önce

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, Başkan Aziz Kocaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'den Başkan Kocaoğlu'na Ziyaret, System.String[]
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, Başkan  Aziz Kocaoğlu'nu makamında ziyaret etti. Kocaoğlu, Soyer'in seçim çalışmasına her türlü desteği vereceklerini söyledi. Soyer de Kocaoğlu'na, "Size çok ihtiyacımız var" dedi.

CHP'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer ile birlikte Başkan Aziz Kocaoğlu'nu makamında ziyaret etti. Kocaoğlu, konuklarını kapıda karşıladı. Soyer çiftini makamında ağırlayan Başkan Kocaoğlu, hep birlikte çalışıp, başaracaklarını söyledi. Bütün hedeflerinin İzmir'de CHP'nin iktidarını sürdürmek, daha fazla ilçe almak olduğunu aktaran Kocaoğlu, "Umuyorum, 2014'teki gibi olmaz. Hepimize düşen görev, harç olup, bütün örgütü harekete geçirmek. Hedefe kilitleyip, bu 2 ayı çok iyi değerlendirerek, ne yapabileceksek elimizden ne geliyorsa gücümüz neye yetiyorsa hem partililik görevi hem de vicdani sorumluluk ile çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.

Başkan Kocaoğlu, bundan sonraki süreçte de CHP için çalışacağını belirterek, "Tabi ki bizim ne bir yere gitmemiz söz konusu ne de başka bir yerden aday olmamız söz konusu. Biz partimize yıllardan beri belediye başkan adayı olsak da olmazsak da çalıştık. CHP'nin bir neferi olarak nasıl çalıştıysak bundan sonra da öyle çalışacağız. Tunç beyin seçim çalışmasına her türlü desteği vereceğiz. CHP'nin başarısı için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Bundan gayrısı düşünülemez" dedi.

SOYER: SİZE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu'nun verdiği hizmetlere değinen Tunç Soyer de "Sizsiz bu iş olmaz. 15 yıldır verdiğiniz emeklerle yola çıkarak, ileriye gitmeye çalışacağız. Şimdiye kadar demokrasinin en güzel örneklerini verdi İzmir. Bundan sonra son 2 ayda, tüm gücümüzle İzmir'in oy potansiyelini daha artıracak çalışmalar yapacağız. Size çok ihtiyacımız var, bu kampanya sürecinde" diye konuştu. 

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Soyer, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci'yi Kemeraltı'nda yemek yemeye davet edeceğini de belirterek, "Bugün arayacağım, daveti yapacağım. O zaman cevabı hep beraber duyarız" dedi.

Aziz Kocaoğlu'nun eşi Türkegül Kocaoğlu ise yeğeninin ameliyatı nedeniyle ziyarete katılamadı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:13 Kaynak: DHA

Aziz Kocaoğlu, Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer, Türkeş'in İdamını İsteyen Babası Hakkında İlk Kez Konuştu Mustafa Sarıgül, Yarın DSP'den Adaylığını Açıklayacak

ABD'den Venezuela İçin Ortalığı Karıştıracak Karar: Paralar Guaido'ya Devredildi CHP, Kadıköy Belediye Başkan Adayı Tartışmalarına Son Noktayı Koydu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 13:57:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'den Başkan Kocaoğlu'na Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]