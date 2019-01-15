CHP'nin İzmir Büyükşehir Adayı İçin Kritik Gün Yarın

CHP
'nin İzmir
'de hangi ismi aday göstereceği merak konusu iken yarın altıncı kez toplanacak olan CHP Parti Meclisi
'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının açıklanması bekleniyor. Öte yandan adı kulislerde güçlü şekilde geçen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç
Soyer, Ankara
'ya gitti.
CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu
başkanlığında bugüne kadar yerel seçimlere katılacak adayları belirlemeye yönelik 5 kez toplanan Parti Meclisi, yarın altıncı kez toplanacak. Şimdiye kadar yapılan toplantılar sonucunda ilçe ve beldeler dahil 630 belediye başkan adayını açıklayan CHP'de, en merak edilen illerden biri İzmir.
CHP'nin 16 Ocak Çarşamba
günü yapacağı Parti Meclisi toplantısı sonrasında da çok sayıda il ve ilçe belediye başkan adayının yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını da açıklaması bekleniyor.
İzmir adayının açıklanıp açıklanmayacağı belirsizliğini korurken, Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesi gerçekleştirilecek MYK
toplantısında İzmir büyükşehir adayının ele alınacağı da konuşulanlar arasında. MYK görüşmeleri sonrası İzmir adayının bir sonraki PM'ye kalabileceği de değerlendiriliyor.
Soyer ve Batur Ankara'da
Öte yandan isimleri CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer
ve Narlıdere
Belediye Başkanı Abdül Batur
dün Ankara'ya gitti. Soyer ve Batur'un genel merkezden gelen bir davet üzerine mi yoksa son görüşmeleri yapmak üzere mi parti genel merkezine gittikleri bilinmiyor.
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için şimdiye kadar kulislerde adı geçen isimler; Tunç Soyer, Abdül Batur, Selin Sayek Böke
, Tuncay Özkan
, Aziz Kocaoğlu
, Murat Bakan
, Özgür Özel
oldu. - İZMİR