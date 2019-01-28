CHP'nin İzmir Büyükşehir Başkan Adayı Tunç Soyer Oldu

CHP
'nin İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer
oldu. Soyer, ilk mesajında "Hem bütün İzmirlilere hem de dünyanın dört bir yanında yaşayan gönülden İzmirlilere kucak dolusu, gönül dolusu teşekkürler. Aşkla İzmir" ifadelerini kullandı.
CHP Merkez
Yönetim Kurulu'na (MYK
) sunulan ve Parti Meclisinde de (PM) ismi onaylanan Seferihisar
Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.
Soyer'den ilk mesaj
Soyer seçilmesinin ardından sosyal medya üzerinden ilk açıklamasını yaptı. Soyer şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili İzmirliler, İzmir sevdası yolunda birlikte büyük ve uzun bir yürüyüşe başlıyoruz. Bu görevi büyük bir aşkla büyük bir şevkle yapacağımdan hiçbirinizin şüphesi olmasın.Hem bütün İzmirlilere hem de dünyanın dört bir yanında yaşayan gönülden İzmirlilere kucak dolusu, gönül dolusu teşekkürler. Aşkla İzmir" ifadelerini kullandı.
İlçe adayları da açıklandı
PM sonrası CHP'nin ilçe adayları da açıklandı. Narlıdere
: Ali Engin Dikili
: Adil Kırgöz Foça
: Adil Gürbüz Gaziemir
: Halil Arda Güzelbahçe
: Özdem Mustafa Karabağlar
: Muhittin Selvitopu Karaburun
: İlkay Girgin Erdoğan Karşıyaka
: Cemil Tugay Menderes
: Mustafa Kayalar Menemen
: Serdar Aksoy Çiğli
: Selim
Utku Gümrükçü Ödemiş
: Mehmet Eriş
Seferihisar: Yelda Celiloğlu Selçuk
: Filiz Ceritoğlu Sengel Torbalı
: Ramanzan İsmail Uygur Urla
: İbrahim Burak Oğuz Konak
: Abdül Batur
- İZMİR