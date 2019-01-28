CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Tunç Soyer Oldu.
1 saat önce
IHAAW021041-SIY/28-01-2019- CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Tunç Soyer oldu.
IHAAW021041-SIY/28-01-2019
- CHP
'nin İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Tunç Soyer
oldu. 28.01.2019 02: 10: 41 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:16 Kaynak: İHA
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