Son Dakika Haberleri: CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Tunç Soyer Oldu.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Tunç Soyer Oldu.

1 saat önce

IHAAW021041-SIY/28-01-2019- CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Tunç Soyer oldu.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Tunç Soyer Oldu., System.String[]
IHAAW021041-SIY/28-01-2019

- CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Tunç Soyer oldu. 28.01.2019 02: 10: 41 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:16 Kaynak: İHA

Tunç Soyer, İzmir, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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