Son Dakika Haberleri: CHP'nin "Karadeniz'de Kadının Mührü Var" Toplantısı - Zonguldak

CHP'nin "Karadeniz'de Kadının Mührü Var" Toplantısı - Zonguldak

1 saat önce

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Bu ülkenin geleceğini kadınlar kurtaracak ve geleceğine kadınlar yön verecek.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Bu ülkenin geleceğini kadınlar kurtaracak ve geleceğine kadınlar yön verecek. Gücünüze inanın." dedi.

Köse, Zonguldak Belediyesi Nikah Salonunda düzenlenen " Karadeniz'de Kadının Mührü Var" adlı bölge toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de Cumhuriyet değerlerine inanan kadınlara çok iş düştüğünü söyledi.

"31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler önem taşıyor." diyen Köse, şöyle konuştu:

"Kadınlar ciddi hareket halinde çünkü bu memleketin ve çocukların geleceğine yönelik endişeleri var. Bu nedenle kadın hareketi çok önemli. Bütün uygulamaları sonlandıracak, ülkemizi sürüklenmek istenen karanlıktan kurtaracak en büyük güç biz kadınlarda. Bu ülkenin geleceğini kadınlar kurtaracak ve geleceğine kadınlar yön verecek. Gücünüze inanın."

Fatma Köse, kadınların karşısına çıkacak engellere rağmen yürümeleri gerektiğini belirterek, "Engellere rağmen memleketimizi kurtarmamız lazım. Biz haklarımız için mücadele edeceğiz. Umudumuzu büyüterek yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:08 Kaynak: AA

Zonguldak, Karadeniz, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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