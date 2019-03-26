Chp'nin Kartal Adayı Yüksel: Kartallının Önünde Kimse Duramaz

Yüksel, hizmet etmek isteyen bir Kartallının önünde kimsenin duramayacağını dile getirdi.

İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olan Kartal'da CHP'nin adayı olan Gökhan Yüksel, 1987 doğumlu biri olarak Türkiye'nin en genç belediye başkanlarından biri olmaya aday. İki dönemdir CHP'li yöneticiler tarafından yönetilen Kartal'ın tüm sorunlarını bildiğini ve çözümlerini projelendirdiğini söyleyen Yüksel, Seyr-i Sabah programında projelerini ana başlıklarıyla anlattı. Yüksel, Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı seçilmesine inancının tam olduğunu, seçilemese de hizmet etmek isteyen Kartallının önünde kimsenin duramayacağını vurguladı:

'GENÇ OLMAK BÜYÜK AVANTAJ'

"Sahada ve sokakta siyaset konuşmak artık çok zor. İnsanlar çok yorulmuş siyaset ve vaatlerden. Genç olunca bunun avantajını yaşıyorsunuz, sizi dinleyip tebessüm ediyorlar. Konuya vakıfsanız o zaman onlara daha inandırıcı geliyorsunuz. Bizim hayallerimizi ve enerjimizi görünce bunu çok yaşıyoruz. Dezavantajı ise acaba yapabilir mi diye bakıyorlar. O zaman ben beş yıllık belediye meclis üyeliği, encümen başkanlığı, belediye başkan yardımcılığını anlatıyorum ve daha çok ciddiye alıyorlar.

Kartal'da on yıldır kurumsallaşma adına iyi işler yapılıyor. Eskiden imkanlarımız sınırlıydı, şimdi ilçemize akıllı belediye binasını kazandırdık. Kurumsallaşma adına önemli adımlar atıldı. Kent parkı yapıldı, bir tane olan kreş sayısını 14'e çıkardık Türkiye'de en çok kreşi olan belediyeyiz. Yeni dönemde spor alanlarını artırma konusunda büyük girişimlerimiz olacak. Gençlerimizi sporla buluşturup tesisleştireceğiz. Ülkenin ekonomik şartlarından kaynaklı işsizlikle boğuşan gençleri böylece spora yönlendirip enerjilerini atmalarını sağlayacağız. İnsanların en çok ihtiyacı olan şey iş ve iş bulma. Bir gençlik ar-ge merkezi yapacağız. Kreş yaşından üniversite çağına kadar yazılım ve kodlama konuşacağız. Bilişim firmalarını burada ağırlayıp yeni işleri tartışacağız. Gençlerin çağdaş modern dünyaya ayak uydurmasına gayret gösterecek, onlara doğru örnek olacağız. Hem kültür sanat konusunda hem eğitim konusunda reformlar yapacağız. Kartal Akademi kurup onların eğitimine katkıda bulunacağız. Sadece Kartal'ın değil İstanbul'un en büyük sorunlarından biri madde bağımlılığı. Bunu da böylece engelleyeceğiz.

'TRAFİĞİ DENİZE KAYDIRACAĞIZ'

Kartalımızda önceden hem deniz otobüsü hem şehir hatları çok fonksiyonluydu. Son 3-4 yıldır bakım onarımlar yüzünden bunu yaşayamıyoruz. Ekrem İmamoğlu başkanla deniz araçlarının sayısını artırıp trafiği çeşitlendirmek istiyoruz. İşin içine siyasetin eksi yanları giriyor. Yalova'yı CHP kazanınca bazı deniz seferleri kaldırıldı. Deniz ulaşımını artırarak İstanbul trafiğine çözümler getirmek istiyorum. Bu İstanbul trafiğiyle ilgili bir çözüm aslında. Buradaki deniz ulaşımını artırınca Anadolu yakasındaki aks ciddi bir biçimde düzelebilir. Deniz ulaşımında İstanbul trafiğindeki yükü yüzde 2'den yüzde 10'a çıkarmayı planlıyoruz.

Vatandaş zaten çok sıkılmış durumda. Benzin fiyatı ayrı dert, trafik sigortası otopark ücreti ve yeri ayrı dert. Biz bu konuları düzeltmekte samimiyiz. El birliğiyle harekete geçip toplu ulaşımı çeşitlendireceğiz. Bizim Ekrem İmamoğlu başkanımızın kazanacağı yönündeki inancımız tam. Biz gerçekleşebilir, maliyeti belli işler hayata geçireceğiz. Yeşil ve doğadan bahsettiğimizde Aydos'da bir milyon metrekarelik bir tesis yapacağız diyoruz. Orada yürüyüş yolları yapacağız.

Deniz ulaşımını artırmak, bilişim vadisi gibi Ekrem İmamoğlu başkanımızla yapacaklarımızdan da bahsediyoruz. Kent parkının diğer 15 dönümlük kısmından bahsediyoruz. Vatandaşlarımız yerine getirilemeyecek vaatlere doymuş durumda. Kartal'daki dostlarımız için engellilere yönelik rehabilitasyon merkezi ve tesisler yapacağız. Öğretmen ve emekliler lokali yapacağız. Projeleri hazır, yerleri belli. Öğretmenlerimiz indirimli faydalanacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar da buradan indirimli faydalanabilecekler. Ekrem başkanımızın kazanacağına inancım tam ama hizmet ederken doğru projeleri aktardığımızda çözüme ulaşacağına inanıyorum. Hizmet etmek isteyenin önünde kimse duramaz ümidini taşıyorum."