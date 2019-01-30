Son Dakika Haberleri: CHP'nin Kiraz'daki Tek Aday Adayı, DSP'ye Geçti

CHP'nin Kiraz'daki Tek Aday Adayı, DSP'ye Geçti

48 dakika önce

CHP'nin İzmir Kiraz'dan yerel seçim için tek aday adayı olan üyesi Salim Özkarakaş, CHP- İYİ Parti ittifakı sonrası ilçede İYİ Parti'li Mehmet Emin Avşar'ın aday gösterilmesinin ardından partiden istifa edip, DSP'den aday oldu.

CHP'nin Kiraz'daki Tek Aday Adayı, DSP'ye Geçti, System.String[]
CHP'nin İzmir Kiraz'dan yerel seçim için tek aday adayı olan üyesi Salim Özkarakaş, CHP- İYİ Parti ittifakı sonrası ilçede İYİ Parti'li Mehmet Emin Avşar'ın aday gösterilmesinin ardından partiden istifa edip, DSP'den aday oldu. Özkarakaş, "Kimsenin oyunu bölmek için değil seçimi kazanmak için DSP'den aday oldum" dedi.

İzmir Kiraz'dan 31 Mart yerel seçimi öncesi belediye başkanlığı aday adaylığı için başvuru yapan tek CHP'li Salim Özkarakaş, CHP- İYİ Parti ittifakı üzerine ilçede Mehmet Emin Avşar'ın aday gösterilmesinin ardından partiden istifa etti. DSP'ye geçerek, Kiraz'dan belediye başkan adayı olan Özkarakaş, CHP'ye veya kişilere kızdığı için istifa etmediğini, vatandaşlardan aday olması yönünde yoğun baskı geldiğini belirtti. Özkarakaş, "Kiraz'da vatandaşlar benim aday gösterilmem konusunda bir araya geldi. Halkın talepleri sonucunda aday oldum. Kimsenin oyunu bölmek için değil seçimi kazanmak için DSP'den aday oldum" dedi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:16 Kaynak: DHA

İzmir, Kiraz, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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