Son Dakika Haberleri: CHP'nin Kocadon İtirazına Ret

CHP'nin Kocadon İtirazına Ret

2 saat önce

CHP'den ayrılıp Demokrat Parti'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un adaylığının düşmesi için eski partisinin yaptığı itiraz reddedildi.

CHP'nin Kocadon İtirazına Ret, System.String[]
CHP'den ayrılıp Demokrat Parti'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un adaylığının düşmesi için eski partisinin yaptığı itiraz reddedildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak Demokrat Parti'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un adaylığının düşürülmesi için İl Seçim Kuruluna itiraz edilmişti. İtirazı ele alan kurul, Mehmet Kocadon'un seçimlere girmesinde bir sakınca olmadığına karar verdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:21 Kaynak: İHA

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