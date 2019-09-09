Son Dakika Haberleri: CHP'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü
Son Dakika Güncel Haber

CHP'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü

25 dakika önce

CHP Genel Başka Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin 96. kuruluş yıl dönümüne ilişkin, "Hepimiz partimizle gurur duymalıyız. Dünyada eşi ve benzeri yok, ulusal Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirerek yeni bir devlet kuran hiçbir siyasi parti yok." dedi.

CHP'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü, System.String[]

CHP Genel Başka Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin 96. kuruluş yıl dönümüne ilişkin, "Hepimiz partimizle gurur duymalıyız. Dünyada eşi ve benzeri yok, ulusal Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirerek yeni bir devlet kuran hiçbir siyasi parti yok." dedi.

CHP'nin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla partinin Malatya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na İl Başkan Yardımcısı Mehmet Erdem Uzunoğlu tarafından çelenk bırakılmasıyla başladı.

Törene katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, gazetecilere açıklamada, partilerinin esas kuruluş tarihinin 4 Eylül Sivas Kongresi olduğunu belirtti.

Sivas Kongresi'nde tarihi karar alınarak, manda yönetiminin reddedildiğini hatırlatan Ağbaba, Müdafai Hukuk Cemiyetlerinin kongrede tek çatı altında birleştiğini belirterek, partilerinin tarihinin Cumhuriyetin tarihi olduğunu anlattı.

Ağbaba, herkesin emperyalistlerin boyunduruğuna girdiği bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün, çakmak çakmak gözleriyle bakarak "Geldikleri gibi giderler" dediğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"19 Mayıs'ta Atatürk'ün Samsun'a çıkması, Erzurum ve Sivas kongreleriyle ulusal Kurtuluş Savaşı'na giden bir süreç. Hepimiz partimizle gurur duymalıyız. Dünyada eşi ve benzeri yok, ulusal Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirerek, yeni bir devlet kuran hiçbir siyasi parti yok."

Partilerinin ekonomik kalkınmayla da örnek olduğunu anlatan Ağbaba, Türkiye'nin bu günlere gelmesinde partilerinin katkısının çok olduğunu söyledi.

Daha sonra Ağbaba ve beraberindekiler 15 Temmuz Millet Meydanı'ndaki İsmet İnönü Anıtı'na da çelenk bıraktı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Veli Ağbaba, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırıda yeni gelişme: Saldırganın ifadesi ortaya çıktı
CHP'li 11 belediye başkanı WhatsApp grubu kurdu! İmamoğlu, Yavaş ve Soyer de var CHP Mersin Milletvekili Antmen: Kronolojik olarak 'Süleyman Soylu'yu Anlama Kılavuzu' yaptık Fatih Altaylı: İnan Kıraç yerli otomobil grubundan çekiliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 14:08:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]