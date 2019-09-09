Son Dakika Haberleri: CHP'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü
Son Dakika Güncel Haber

CHP'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla CHP Karaman İl Başkanlığı tarafından Atatürk Parkında tören düzenlendi.

CHP'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla CHP Karaman İl Başkanlığı tarafından Atatürk Parkında tören düzenlendi.


Program, Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden programda, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Ahmet Tanju Kuytan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na haksız saldırı yapıldığını ileri süren Kuytan, buna sessiz kalmayacaklarını bildirdi.

Kuytan, "Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan CHP'nin neferleriyiz ve en önemlisi Mustafa Kemal'in askerleriyiz" dedi.

Törene Cumhuriyet Halk Partililer ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li 11 belediye başkanı WhatsApp grubu kurdu! İmamoğlu, Yavaş ve Soyer de var
CHP Mersin Milletvekili Antmen: Kronolojik olarak 'Süleyman Soylu'yu Anlama Kılavuzu' yaptık Beyaz TV sunucusunun maaş isyanı! Bakan Albayrak'a seslendi İmamoğlu, Özel Kalem Müdürlüğü görevine Kadriye Kasapoğlu'nu getirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 15:54:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]