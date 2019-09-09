CHP'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 96. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Boyabat ilçe teşkilatı tarafından kutlama etkinliği düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen etkinlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından istiklal Marşı okundu.

CHP Boyabat İlçe Başkanı Murat Sezer, burada yaptığı konuşmada, emperyalizme karşı verdiği mücadele ile mazlum uluslara örnek olan partilerinin 96. yılını kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Ülkenin bugün yaşadığı sorunlarının CHP'nin politikalarının hayata geçirilmesiyle aşılabileceğinin savunan Sezer, şöyle konuştu:

"CHP, iş arayanların, bağımsız yargı diyenlerin, yurtta sulh ve barış isteyenlerin, her türlü teröre ve terör örgütlerine karşı duranların, yarınlarından kuşku duymak istemeyenlerin partisidir. Bu günlerde yaşadığımız baskı ve zulmü direnerek yeneceğiz. 9 Eylül 1923'te partimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bugüne kadar vatanımız için toprağa düşen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaşayan gazilerimize sağlık ve şükranlarımı ifade ediyorum."