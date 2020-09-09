CHP'nin kuruluşunun 97. yılı - Son Dakika

CHP'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde çelenk sunma programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda CHP ilçe Başkanı Hasan Topal Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Topal, yaptığı konuşmada, partilerinin 97. yılını kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Programa, Belediye Başkanı Zehra Özyol, Kadın Kolları Başkanı Sevgi Laçin, Gençlik Kolları Başkanı Ali Kemal Söylemez ve partililer katıldı.