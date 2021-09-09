CHP'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü - Son Dakika

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Tümer, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün kurduğu partimiz 98 yaşında. Bizler bu partiyi yaşatmaya ve iktidar etmeye mecburuz." ifadelerini kullandı.

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