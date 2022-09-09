Amasya'da CHP'nin kuruluşunun 99. yılı kutlandı - Son Dakika
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Amasya'da CHP'nin kuruluşunun 99. yılı kutlandı

09.09.2022 15:46
Amasya'da CHP'nin kuruluşunun 99. yılı kutlandı

CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla Amasya ile Merzifon ilçesinde çelenk sunma programı düzenlendi.

CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla Amasya ile Merzifon ilçesinde çelenk sunma programı düzenlendi.

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen partililer, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Ardından CHP Amasya İl Başkanı Turgay Sevindi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sevindi, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Partilerinin halk için çalışmaya devam ettiğini ifade eden Sevindi, "CHP olarak demokratik ve müreffeh geleceği halkımızla birlikte inşa etme ve toplumsal barışı tesis etmenin tarihi sorumluluğunu taşıyoruz. Partimiz, 99. kuruluş yıl dönümünde yine halkımızın umut kaynağı olmanın getirdiği onurlu sorumluluğun bilincindedir. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti, yine onun eseri olan Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yüceltilerek yoluna devam edecektir." dedi.

Merzifon ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından CHP Merzifon İlçe Başkanı Hasan Koparan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Koparan, burada yaptığı konuşmada, "CHP, kurtarıcı ve kurucu misyonunu kurulduğu günden bugüne aynı bilinç ve kararlılıkla sürdürmektedir. Türkiye tarihinde bugüne kadar birçok partiler kurulmuş, iktidar olmuş ama sonuçta tarihin sayfaları arasında kaybolmuştur. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi varlığını halen sürdürmektedir, ilelebet de sürdürmeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Törene Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Belediye Başkan Yardımcıları Tuncer Basmacı ve Erkan Ergül ile partililer katıldı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hisarcık, Merzifon, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da CHP'nin kuruluşunun 99. yılı kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da CHP'nin kuruluşunun 99. yılı kutlandı - Son Dakika
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