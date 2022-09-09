Karabük'te CHP'nin kuruluşunun 99. yılı kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te CHP'nin kuruluşunun 99. yılı kutlandı

09.09.2022 18:56
Karabük'te CHP'nin kuruluşunun 99. yılı kutlandı

CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Karabük'te de kutlandı.

CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Karabük'te de kutlandı.

Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen partililer, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Ardından CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çakır, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek toplumsal barışı ve kamu yararını güvence altına alan bir siyaseti inşa etmek idealiyle durmaksızın çalıştıklarını kaydetti.

Törene, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve İl Genel Meclis Üyesi Nuri Kırımlı ile partililer katıldı.

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu 'Ya bana katılın ya da önümden çekilin' sözleri hakkında konuştu: Benimle olacaklara net söyledim Kılıçdaroğlu 'Ya bana katılın ya da önümden çekilin' sözleri hakkında konuştu: Benimle olacaklara net söyledim CHP'li Özgür Özel: Seçim gecesi kutlamaları Taksim'de yapacağız CHP'li Özgür Özel: Seçim gecesi kutlamaları Taksim'de yapacağız
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te CHP'nin kuruluşunun 99. yılı kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:43 Memleket Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için tarafını seçti: Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa o
17:26 Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yeni gelişme! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
17:22 2. Elizabeth'e tapıyorlar! İngiliz gazete gökyüzündeki bir bulutu İngiltere Kraliçesine benzetti
18:39 Dolar ve euro haftayı kaç liradan kapattı? İşte son durum...
17:11 CHP'li Özgür Özel: Seçim gecesi kutlamaları Taksim'de yapacağız
17:07 En düşük maaş 7 bin 500 TL'ye yaklaştı! Çalışanlar yüzde 65 zam alınca, belediye başkanını davul zurnayla karşıladı
16:43 Kılıçdaroğlu "Ya bana katılın ya da önümden çekilin" sözleri hakkında konuştu: Benimle olacaklara net söyledim
16:32 Başkan İmamoğlu, İBB Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı! Masada İSKİ zammı var
16:22 Popstar yarışmasıyla şöhreti yakalamıştı! Özlem Güneş sahnesine gelen kadının eşini aldattığını görünce renkli hayatını terk edip tesettüre girdi
16:10 Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson kararı! Sözleşmesi askıya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 18:56:50. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük'te CHP'nin kuruluşunun 99. yılı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement