Son Dakika Haberleri: CHP'nin Kuşadası Adayı Ömer Günel'den Konya Hadimliler Derneğine Ziyaret

CHP'nin Kuşadası Adayı Ömer Günel'den Konya Hadimliler Derneğine Ziyaret

1 saat önce

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, STK ziyaretleri kapsamında Konya Hadimliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti.

CHP'nin Kuşadası Adayı Ömer Günel'den Konya Hadimliler Derneğine Ziyaret, System.String[]
CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, STK ziyaretleri kapsamında Konya Hadimliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti.

Ömer Günel'in ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarını belirten dernek üyeleri Günel'e sorunlarını aktardılar. İkiçeşmelik girişindeki binaların kötü görüntülerinden kurtarılmasını isteyen dernek üyeleri ayrıca Günel'den daha rahat etkinlik yapabilecekleri bir dernek alanı tahsis edilmesini istediler.

Dernek üyelerinin isteklerini dinleyen Günel "Bir turizm kenti olan Kuşadası'nın üç girişinden biri İkiçeşmelik. Ne yazık ki İkiçeşmelik'in görüntüsü bir turizm kentine yakışmıyor. Bu alanın iyileştirilmesi iş programımızın içinde. Bu alanda yapacağımız iyileştirmeler ile İkiçeşmelik'e yeni bir görünüm kazandırmayı planlıyoruz. Projelerimizin içinde yer alan iki adet kültür merkezimizin de tüm STK'larımızın kullanımına açık olacağının sözünü veriyorum" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:59 Kaynak: İHA

Konya, Cumhuriyet Halk Partisi, Kuşadası, Ömer Günel, Politika
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