Son Dakika Haberleri: CHP'nin Kütahya Aday Tanıtım Toplantısı

CHP'nin Kütahya Aday Tanıtım Toplantısı

57 dakika önce

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "En çok göç alan belediyeler CHP'de, en çok göç veren belediyeler ise AKP'de.

CHP'nin Kütahya Aday Tanıtım Toplantısı, System.String[]
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "En çok göç alan belediyeler CHP'de, en çok göç veren belediyeler ise AKP'de." dedi.


Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde, partisinin Kütahya merkez ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuşan Özel, CHP'nin 41 yıl aradan sonra ilk kez Kütahya'dan Ali Fazıl Kasap'ı milletvekili olarak çıkardığını hatırlattı.

İller arası nüfus hareketlerine değinen Özel, şöyle konuştu:

"Geçen seçimden bugüne kadar Eskişehir Tepebaşı nüfus olarak yüzde 5,5 büyümüş, yüzde 6,8 Odunpazarı büyümüş, AKP'li belediyeler nüfus olarak yüzde 15-20 civarında azalmış. İç göçte Eskişehirliler, AKP'nin yönettiği 10 belediyeden, CHP'nin yönettiği 4 belediyeye doğru göçmüşler. Türkiye'de durum nasıl? En çok göç alan belediyeler CHP'de, en çok göç veren belediyeler ise AKP'de. Kütahya ne yapsın? Kütahya'dan kalkıp, doğdukları yeri bırakıp Eskişehir'e mi gidecekler? Böyle bir şeye ihtiyaç yok. Onun yerine Eyüp başkanı seçecekler."

Tanzim satış projesinin CHP'ye ait olduğunu söyleyen Özel, CHP'nin uyguladığı tanzim satışın bugünkünden farklı olduğuna dikkati çekti.

Daha sonra partinin Kütahya merkez ve ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:44 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Politika
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