CHP'nin Maltepe'deki mitingi için toplanmalar başladı - Son Dakika
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CHP'nin Maltepe'deki mitingi için toplanmalar başladı

21.05.2022 15:41
CHP'nin Maltepe'deki mitingi için toplanmalar başladı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) tarafından Maltepe Miting Alanı'nda düzenlenecek 'Milletin Sesi' mitingi için toplanmalar başladı.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) tarafından Maltepe Miting Alanı'nda düzenlenecek 'Milletin Sesi' mitingi için toplanmalar başladı.

Sabah erken saatlerinden itibaren miting alanının çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Miting alanına çıkan bazı yollar ise güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı.  Saat 18.00'da gerçekleşecek miting için gelenler 14.00'dan itibaren alana alınmaya başladı. Üst aramasından geçenler, alanda yerlerini aldı. Mitinge katılmak için gelen Bedri Şener, "Heyecan var. Heyecan olmasa buraya gelmeyiz. Hava güzel olduğu için erkenden geldik. Bugün miting olmasaydı başka yerde oturacaktık. Bu vesileyle de hem havayı değerlendiriyoruz hem de mitingde ne diyecekler, sorunlarımıza ne üretecekler, nasıl bir çözüm sunacaklar insanlara, insanların beklentisine cevap verebilecekler mi? Bunlar önemli bizim için" dedi.


- Ergör
CHP'nin Maltepe'deki mitingi için toplanmalar başladı
CHP'nin Maltepe'deki mitingi için toplanmalar başladı
CHP'nin Maltepe'deki mitingi için toplanmalar başladı
CHP'nin Maltepe'deki mitingi için toplanmalar başladı
CHP'nin Maltepe'deki mitingi için toplanmalar başladı
CHP'nin Maltepe'deki mitingi için toplanmalar başladı
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Kaynak: DHA

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