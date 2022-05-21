CHP'NİN MALTEPE'DEKİ MİTİNGİ İÇİN TOPLANMALAR BAŞLADI - 2 - Son Dakika
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CHP'NİN MALTEPE'DEKİ MİTİNGİ İÇİN TOPLANMALAR BAŞLADI - 2

21.05.2022 22:24

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) tarafından Maltepe Miting Alanı'nda düzenlenecek 'Milletin Sesi' mitingi için toplanmalar başladı.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) tarafından Maltepe Miting Alanı'nda düzenlenecek 'Milletin Sesi' mitingi için toplanmalar başladı.

Sabah erken saatlerinden itibaren miting alanının çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Miting alanına çıkan bazı yollar ise güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. Saat 18.00'da gerçekleşecek miting için gelenler 14.00'dan itibaren alana alınmaya başladı. Üst aramasından geçenler, alanda yerlerini aldı.

Mitinge katılmak için gelen Bedri Şener, "Heyecan var. Heyecan olmasa buraya gelmeyiz. Hava güzel olduğu için erkenden geldik. Bugün miting olmasaydı başka yerde oturacaktık. Bu vesileyle de hem havayı değerlendiriyoruz hem de mitingde ne diyecekler, sorunlarımıza ne üretecekler, nasıl bir çözüm sunacaklar insanlara, insanların beklentisine cevap verebilecekler mi? Bunlar önemli bizim için" dedi.

CHP'NİN MALTEPE'DEKİ MİTİNGİ İÇİN TOPLANMALAR BAŞLADI - 2
CHP'NİN MALTEPE'DEKİ MİTİNGİ İÇİN TOPLANMALAR BAŞLADI - 2
CHP'NİN MALTEPE'DEKİ MİTİNGİ İÇİN TOPLANMALAR BAŞLADI - 2
CHP'NİN MALTEPE'DEKİ MİTİNGİ İÇİN TOPLANMALAR BAŞLADI - 2

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CHP'NİN MALTEPE'DEKİ MİTİNGİ İÇİN TOPLANMALAR BAŞLADI -3 CHP'NİN MALTEPE'DEKİ MİTİNGİ İÇİN TOPLANMALAR BAŞLADI -3 CHP'nin İstanbul mitingi bugün 18.00'de Maltepe'de: Altılı Masa da alanda olacak CHP'nin İstanbul mitingi bugün 18.00'de Maltepe'de: Altılı Masa da alanda olacak
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel CHP'NİN MALTEPE'DEKİ MİTİNGİ İÇİN TOPLANMALAR BAŞLADI - 2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'NİN MALTEPE'DEKİ MİTİNGİ İÇİN TOPLANMALAR BAŞLADI - 2 - Son Dakika
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