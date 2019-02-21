Son Dakika Haberleri: CHP'nin Meclis Başkanı Adayı Engin Altay

CHP'nin Meclis Başkanı Adayı Engin Altay

1 saat önce

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Meclis Başkanlığı için partisinin adayı oldu.

CHP'nin Meclis Başkanı Adayı Engin Altay, System.String[]
CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Meclis Başkanlığı için partisinin adayı oldu.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın istifasının ardından Meclis Başkanlığı seçimi için adaylık başvuruları başladı. Pazar günü yapılacak seçim öncesi CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın başvuru dilekçesini geçici Meclis Başkanı Celal Adan'a teslim etti. Özkoç, başvurunun ardından yaptığı açıklamada, "CHP grubu olarak uzun yıllar siyasetin içerisinde olan, grup başkan vekilliği yapan, iletişim konusunda herkese hoşgörüyle yaklaşan, siyasi partilerle doğru bir diplomasi yürüten değerli arkadaşımız Engin Altay'ı aday olarak gösterdik" dedi.

Haber:  Besti KARALAR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:13 Kaynak: DHA

Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Altay, Güncel
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