Son Dakika Haberleri: CHP'nin Mersin Adayı Vahap Seçer Oldu

CHP'nin Mersin Adayı Vahap Seçer Oldu

28 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı, daha önce iki dönem milletvekilliği yapan Vahap Seçer oldu.

CHP'nin Mersin Adayı Vahap Seçer Oldu, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı, daha önce iki dönem milletvekilliği yapan Vahap Seçer oldu.

CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı, bugün yapılan MYK toplantısının ardından açıklandı. Fikri Sağlar ve İstemihan Talay gibi bakanlık yapmış eski milletvekillerinin de aday adaylığı başvurusu yaptığı Mersin'de, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer oldu.

Vahap Seçer kimdir?

Vahap Seçer, 5 Ekim 1963'te Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu. Babasının adı Fahrittin, annesinin adı Nesrin. Ziraat mühendisi, iş adamı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. Tarım, sanayi ve dış ticaret alanlarında faaliyeti olan şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve başkanlığı ile Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Sanayici ve İşadamları Derneği ve Ziraat Mühendisleri Odası üyeli, Tarsus Güç Birliği Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı yaptı.

23 ve 24. dönemlerde CHP'den Mersin milletvekili olarak seçildi. İngilizce bilen Seçer, evli ve 2 çocuk babası. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:39 Kaynak: İHA

Tarsus, Cumhuriyet Halk Partisi, Vahap Seçer, Mersin, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeniçağ Yazarı Selim Demirağ, Mansur Yavaş'ın Açıkladığı Anketi Paylaştı: AK Parti'nin Anketlerinde 8-9 Puan Önde CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Horon Tepti, Salon Coştu

CHP'de 4'ü Büyükşehir 4'ü İl Olmak Üzere 102 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Başarılar Diliyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 17:07:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'nin Mersin Adayı Vahap Seçer Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]