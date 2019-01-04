Son Dakika Haberleri: CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı...

CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı...

12 dakika önce

IHAAW150927-SIY/04-01-2019- CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Mustafa Bozbey olarak belirlendi.

CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı..., System.String[]
IHAAW150927-SIY/04-01-2019

- CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Mustafa Bozbey olarak belirlendi. 04.01.2019 15: 09: 27 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:15 Kaynak: İHA

Bursa, Vahap Seçer, Mersin, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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