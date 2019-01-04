CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı...
12 dakika önce
IHAAW150927-SIY/04-01-2019- CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Mustafa Bozbey olarak belirlendi.
IHAAW150927-SIY/04-01-2019
- CHP
'nin Mersin
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer
, Bursa
Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Mustafa Bozbey
olarak belirlendi. 04.01.2019 15: 09: 27 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:15 Kaynak: İHA
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