CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Vahap Seçer

CHP'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Vahap Seçer olduğu açıklandı.

CHP'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Vahap Seçer olduğu açıklandı. Seçer, "Partili, partisiz tüm Mersinlilerin oyuna talibim ve iyi bir belediye başkanı olacağım. Bunun için hazırım" dedi.



CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, CHP'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayının, Vahap Seçer olduğu kaydedildi. İsminin duyurulmasının ardından DHA muhabirine açıklama yapan Seçer, "Mersin, hem CHP hem de diğer siyasi partiler açısından son derece önemli. Türkiye siyaseti açısından önemli, Türkiye'nin barışı açısından önemli, Türkiye'nin kardeşliği açısından önemli bir kent. Sorumluluğumun farkındayım. Uzun süredir bu konuda çalışmalarım oldu. Deneyimli bir siyasetçiyim. Mersin'i tanıyorum, Anamur'u biliyorum, Tarsus'u biliyorum, 13 ilçeyi biliyorum. Her kesimden insanları tanıyorum. Onların taleplerini biliyorum, dertlerini biliyorum. İnşallah, seçimleri başarı ile tamamlayacağım. Partili, partisiz tüm Mersinlilerin oyuna talibim ve iyi bir belediye başkanı olacağım. Bunun için hazırım" diye konuştu.



VAHAP SEÇER KİMDİR?



Vahap Seçer, 5 Ekim 1963'te, Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun olan Seçer; tarım, sanayi ve dış ticaret alanlarında faaliyeti olan şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve başkanı olarak görev yaptı. Evli ve 2 çocuk babası Vahap Seçer, CHP'den 23'üncü dönemde Mersin milletvekili seçildi.



- Mersin

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

CHP'de 4'ü Büyükşehir 4'ü İl Olmak Üzere 102 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu

Mersin'de Cami Önünde Silahlı Kavga: 2'si Ağır 5 Yaralı

Eşi ve Çocuklarıyla Hastanede Kalan Başhekim, Görevden Alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Önemli Zirve İstanbul'da Toplanacak