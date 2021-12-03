CHP'nin Mersin mitingine 'Squid Game'li çağrı (2) - Son Dakika

CHP'nin Mersin mitingine 'Squid Game'li çağrı (2)

CHP'Lİ AĞBABA'DAN DAVETCHP'nin Mersin'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla düzenleyeceği mitingin hazırlıkları sürüyor.

CHP'Lİ AĞBABA'DAN DAVET CHP'nin Mersin'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla düzenleyeceği mitingin hazırlıkları sürüyor. Kente gelerek temaslarda bulunan ve hazırlıkları inceleyen Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin il binası önünde basın açıklaması yaptı. CHP'li Ağbaba, il yönetimi ve belediye başkanlarının katıldığı açıklamasında, yarın saat 13.00'te, yıkılan Tevfik Sırrı Gür Stadyumu alanında yapılacak mitinge Mersinlileri davet etti.



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