Son Dakika Haberleri: CHP'nin 'Müftülüklere Evlendirme Yetkisi' İtirazına Aym'den Ret

CHP'nin 'Müftülüklere Evlendirme Yetkisi' İtirazına Aym'den Ret

15 dakika önce

ANAYASA Mahkemesi (AYM), CHP'li Engin Altay, Özgür Özel, Engin Koç ile birlikte 125 milletvekilinin müftülüklere evlendirme yetkisi verilmesi hakkındaki düzenleme ile bazı değişikliklere ilişkin yaptığı iptal başvurusunu reddetti.

CHP'nin 'Müftülüklere Evlendirme Yetkisi' İtirazına Aym'den Ret, System.String[]
ANAYASA Mahkemesi (AYM), CHP'li Engin Altay, Özgür Özel, Engin Koç ile birlikte 125 milletvekilinin müftülüklere evlendirme yetkisi verilmesi hakkındaki düzenleme ile bazı değişikliklere ilişkin yaptığı iptal başvurusunu reddetti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan AYM kararında, Engin Altay, Özgür Özel, Engin Koç ile birlikte 125 milletvekilinin Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yapılan değişikliklere ilişkin başvuruda bulunduğu belirtildi. Söz konusu değişiklikler, il ve ilçe müftülüklerine evlendirme yetkisi verilmesi ile Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin düzenlemeleri içeriyor.

OYBİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ

Yüksek mahkemenin 6 Aralık 2018 tarihindeki birleşiminde yapılan oylamada, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun; 22. maddesinin (2) numaralı fıkrasına "dış temsilciliklere" ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen "il ve ilçe müftülüklerine" ibaresinin, 11. maddesiyle değiştirilen Kanun'un değiştirilen 45. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan "kimlik verilerini" ibaresinin anayasaya aykırı olmadığı kararlaştırılarak, iptal ve yürütmeyi durdurma talepleri oybirliğiyle reddedildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:18 Kaynak: DHA

Engin Altay, Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Ordusuna Transseksüel Asker Alımı Yasaklandı AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan CHP Milletvekili Mahmut Tanal'a Taziye Telefonu

Resmi Gazete 'De Aym Kararları Kırılan Camı Naylonla Kapatıp Yola Devam Etmek İsteyen Şoföre Yolcular Engel Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 08:33:01. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'nin 'Müftülüklere Evlendirme Yetkisi' İtirazına Aym'den Ret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]