Son Dakika Haberleri: CHP'nin Muratlı Gençlik Kolları Başkanı serbest bırakıldı
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CHP'nin Muratlı Gençlik Kolları Başkanı serbest bırakıldı

9 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Muratlı İlçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı Onur Eser, sosyal medya üzerinden FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini övdüğü iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakıldı.

CHP'nin Muratlı Gençlik Kolları Başkanı serbest bırakıldı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Muratlı İlçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı Onur Eser, sosyal medya üzerinden FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini övdüğü iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakıldı.
CHP Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Onur Eser, dün polis ekiplerince sosyal medya üzerinden FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini övücü paylaşımlar yaptığı iddiası üzerine gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, 'suç ve suçluyu övmek' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Eser, ifadesinde suçlamaları reddettiği, başka birinin yazdıklarını paylaştığını söylediği öğrenildi. Savcılık ifadesini aldığı Eser'i serbest bıraktı.


Cumhuriyet Halk Partisi, Muratlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:10 Kaynak: DHA
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