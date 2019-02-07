CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Adıgüzel, Ankara Etimesgut Belediye Başkan...
1 saat önce
IHAAW110845-SIY/07-02-2019- CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Adıgüzel, Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Celal Çelik, İstanbul Maltepe Belediye Başkan adayı Ali Kılıç, Silivri Belediye Başkan adayı Özcan Işıklar, İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayı Serdar Sandal oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:14 Kaynak: İHA
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