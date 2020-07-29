CHP'nin PM'nin resmi sonuçları belli oldu - Son Dakika

CHP'nin PM'nin resmi sonuçları belli oldu

CHP'de hafta sonu gerçekleştirilen 37'nci Olağan Kurultay'ın ardından oluşan 60 kişilik Parti Meclisi'nin (PM), kadın ve gençlik kotası uygulanmış resmi hali belli oldu.

CHP'nin PM'nin resmi sonuçları belli oldu, System.String[]

CHP'de hafta sonu gerçekleştirilen 37'nci Olağan Kurultay'ın ardından oluşan 60 kişilik Parti Meclisi'nin (PM), kadın ve gençlik kotası uygulanmış resmi hali belli oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, hafta sonu Bilkent Odeon'da gerçekleştirilen kurultayda PM için 222 aday başvurdu.

CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'ndaki PM ve YDK seçimlerinin resmi sonuçları, ilçe seçim kurulunun 2 gün süreyle yapılan itirazları değerlendirmesinin ardından açıklandı.

Kurultayda delegeler, 52 PM üyesi ile 15 kişiden oluşan YDK üyeleri ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilen 12 kişilik Bilim Kültür ve Sanat Platformu'nun (BKSP) 8 üyesini belirlemek için oy kullanmıştı.

Seçimlerde "cinsiyet" ve "gençlik" kotasının uygulandığı sıralı liste ise açıklanmamıştı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, hafta sonu gerçekleştirilen kurultayın ardından gençlik ve cinsiyet kotası uygulanan PM sonuçları netleşti.

20'si kadın, 60 kişilik yeni PM'de, 34 milletvekili yer aldı. PM'nin en genç üyesi ise 349 oyla 20 yaşındaki Ahmet Hakan Uyanık oldu.

CHP PM'nin cinsiyet ve gençlik kotası uygulanmış resmi sıralaması şu şekilde:

1- Faik Öztrak (982)

2- Bülent Kuşoğlu (862)

3- Ali Öztunç (855)

4- Rıfat Turuntay Nalbantoğlu (848)

5- Oğuz Kaan Salıcı (844)

6- Onursal Adıgüzel (836)

7- Umut Akdoğan (830)

8- Deniz Demir (825)

9- Gürsel Erol (824)

10- Erdoğan Toprak (819)

11- Selin Sayek Böke (794- K)

12- Veli Ağbaba (791)

13- Ahmet Akın (791)

14- Hakkı Suha Okay (762)

15- Ednan Arslan (743)

16- Gamze Akkuş İlgezdi (729 - K)

17- Zeynel Emre (723)

18- Murat Emir (720)

19- Tekin Bingöl (716)

20- Ulaş Karasu (688)

21- Gamze Taşcıer (681-K)

22- Gökan Zeybek (679)

23- Bülent Tezcan (676)

24- Orhan Sarıbal (675)

25- Seyit Torun (673)

26- Tahsin Tarhan (671)

27- Özgür Karabat (668)

28- Nurhayat Altaca Kayışoğlu (666 - K)

29- Gaye Usluer (661-K)

30- Muharrem Erkek (642)

31- Gökhan Günaydın (641)

32- Eren Erdem (637)

33- Hasan Baltacı (623)

34- Devrim Barış Çelik (612)

35- Gülizar Biçer Karaca (606 - K)

36- Nevaf Bilek (595)

37- Müslim Sarı (592)

38- Ali Mahir Başarır (576)

39- Aysu Bankoğlu (542 - K)

40- Yaşar Seyman (528 - K)

41- Candan Yüceer (520 - K)

42- Aylin Nazlıaka (515 - K)

43- Pınar Uzun (476 - K)

44- Ayça Taşkent (431- K)

45- Sevgi Kılıç (365 - K)

46- Erbil Aydınlık (355 - K)

47- Gökçe Gökçen (354 - K)

48- Ahmet Hakan Uyanık (349 -G)

49- Neslihan Hancıoğlu (336 - K)

50- Semra Dinçer (295 - K)

51- Gizem Özcan (293 - K)

52- Hasan Efe Uyar (293 - G)

YDK ve BKSP üyeleri

BKSP'den PM'ye giren 8 üye ise şunlar:

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilen 12 isimden 8 kişi PM üyesi oldu.

Buna göre, Yunus Emre, Dr. Aylin Yaman, Fethi Açıkel, Burhan Şenatalar, Prof. Dr. Ali Rıza Erbay, Lale Karabıyık, Yüksel Taşkın, Ayşe Eser Danışoğlu BKSP kontenjanından PM üyesi oldu.

Toplam 15 üyeden oluşan YDK ise şu isimlerden oluştu:

"Mahir Polat, Saniye Barut, Uğur Bayraktutan, Süleyman Bülbül, Gülsüm Filorinalı, Sezgin Kaya, Cem Artantaş, Ahmet Ersen Özsoy, Garip Erdoğan, Doğuşcan Aydın Aygün, Mustafa Serdar Soydan, Bülent Maraklı, Gülşah Deniz Atalar, Tuğba Torun, Gonca Yelda Orhan."

Parti Sözcüsü Faik Öztrak en fazla oyu aldı

PM seçimlerinde Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak delegeden en fazla oyu olan isim oldu. Öztrak, 982 oyla PM seçimlerinde ilk sırada yer aldı.

Öztrak'ı Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu 862 oyla, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise 855 oyla takip etti.

Eski CHP İzmir İl Başkanı Rıfat Turuntay Nalbantoğlu 848 oy alırken, Genel Başkan Yardımcılarından Oğuz Kaan Salıcı'ya 844, Onursal Adıgüzel'e ise 836 oy çıktı.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından hazırlandığı belirtilen anahtar listede yer alan Erdoğan Toprak 819, Umut Akdoğan 830, Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Deniz Demir 825, Selin Sayek Böke 794 oy aldı.

Yine MYK üyelerinden Veli Ağbaba 791, Gamze Akkuş İlgezdi 729, Orhan Sarıbal 675, Muharrem Erkek 642, Gülizar Biçer Karaca 606 ve Seyit Torun 673 oy alarak PM'ye girmeye yetecek oya ulaştı. MYK üyeleri Yunus Emre, Fethi Açıkel ve Lale Karabıyık ise BKSP'den PM'ye girmişti.

PM seçimlerinde Aylin Nazlıaka sürprizi yaşandı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirdiği" tartışmaları nedeniyle 2016'da partiden ihraç edilen ve geçen yıl eylül ayındaki PM'de yeniden partiye üye yapılan eski Ankara Milletvekili Nazlıaka 515 delegenin oyunu alarak PM'ye girdi.

Kılıçdaroğlu'nun hazırladığı belirtilen anahtar listede yer almayan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol 824, PM üyesi Eren Erdem 637, eski milletvekilleri Müslim Sarı 592, Gaye Usluer 661 ve Gökhan Günaydın 641 oy alarak PM'ye girebilecek oya ulaştı.

Cinsiyet ve kadın kotası uygulanarak ilan edilen CHP PM seçimleri sonucunda, delegelerden yüksek oy alan diğer bazı isimler ise şöyle:

"Ahmet Akın 791, Hakkı Süha Okay 762, Ednan Arslan 743, Zeynel Emre 723, Murat Emir 720, Tekin Bingöl 716, Ulaş Karasu 688, Gökan Zeybek 679, Bülent Tezcan 676, Özgür Karabat 668, Nurhayat Altaca Kayışoğlu 666, Hasan Baltacı 623, Devrim Barış Çelik 612, Ali Mahir Başarır 576, Emre Yılmaz 573, Akif Hamzaçebi 569 ve Turan Aydoğan 551."

4 Genel Başkan Yardımcısı PM'ye giremedi

Ayrıca, yüzde 33 cinsiyet ve yüzde 20 gençlik kotasının uygulanması halinde Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer alan mevcut 18 kişilik MYK'nin 4 üyesinin PM'ye giremediği ifade ediliyor.

MYK üyelerinden Ünal Çeviköz, Yıldırım Kaya, Tuncay Özkan ve Aykut Erdoğdu cinsiyet ve genç kotası nedeniyle PM'de yer alamadı.

PM adayları arasında başörtülü olması nedeniyle çok konuşulan avukat Sevgi Kılıç 365 oy aldı.

Kılıç, cinsiyet kotasından yararlandı ve PM üyesi oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi, CHP Parti Meclisi, Milletvekili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 04:57

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP'nin PM'nin resmi sonuçları belli oldu - Son Dakika

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