Son Dakika Haberleri: CHP'nin Seçim Aracı Kaza Yaptı: 7 Yaralı

CHP'nin Seçim Aracı Kaza Yaptı: 7 Yaralı

1 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçim aracı ile bir başka aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

CHP'nin Seçim Aracı Kaza Yaptı: 7 Yaralı, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçim aracı ile bir başka aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza, Durasıllı Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ. (28) yönetimindeki 45 AAG 462 araç, M.T. (23) idaresindeki 45 LF 006 plakalı Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim aracı ile çarpıştı. Kazada her 2 araç sürücüsü ile CHP'nin parti aracında yolcu olarak bulunan Ö.T. (21), K.A. (20), R.C. (29), F.I. (27) ve S.U.(18) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

(Behzat Akcan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:37 Kaynak: İHA

Manisa, Salihli, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Mustafa Sarıgül İtirafı: Eyüp'ü Verelim Dedik, 'İstemiyorum' Dedi İki Aracın Kafa Kafaya Çarpıştığı Kaza, Güvenlik Kameralarına Saniye Saniye Yansıdı

Mitingde Skandal! Bir CHP'li Selaya Hakaret Etti, Diğeri "Oyum Kürdistan'a" Dedi Akşener'den, Erdoğan'ın "Cezaevi Yoluna Düşebilirsin" Sözlerine Yanıt: Tehdit mi Ediyorsun, Hodri Meydan
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 16:17:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'nin Seçim Aracı Kaza Yaptı: 7 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]