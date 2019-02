CHP'nin Seçim Kampanyası Koordinasyon Çalıştayı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi'nin görevinden istifasına ilişkin, "Parti içerisinde insanlar kendi bireysel kararlarını alabilirler.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi'nin görevinden istifasına ilişkin, "Parti içerisinde insanlar kendi bireysel kararlarını alabilirler. Görevden geri çekilebilirler, istifa edebilirler. Benim hayat felsefem umuyorum ki bunu kamuoyuna açık bir deklarasyona döndürmeden kendi kurulları içerisinde aşabilecekleri bir dille yönetsinler." dedi.



CHP İstanbul İl Başkanlığı'nca düzenlenen seçim kampanyasıyla ilgili koordinasyon çalıştayı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve ilçe adaylarının katılımıyla gerçekleşti.



Burada konuşan İmamoğlu, büyük bir değişim için doğru zamanda, doğru yerde olduklarını ifade ederek, seçimleri kazandığında "kim hangi partidendir" diye bakmadan, insanların siyasi tercihlerini merak dahi etmeden, gece gündüz çalışıp, herkese yönelik eşit ve adil çözümler üretmek için yönetime aday olduğunu söyledi.



Cumhuriyet Halk Partili olmanın sorumluluğunu unutamayacaklarını dile getiren İmamoğlu, "Cumhuriyetimizin kurucu ilkeleri, kurucu değerleri uğruna mücadele veren, eşitlik, özgürlük, adalet gibi evrensel ilkeler hayatın her alanında hakim olsun diye siyaset yapan bir büyük ailenin üyeleri olduğumuzu unutamayız. Yaptığımız her şeyin, söylediğimiz her sözün, Kurucu Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk olan bir partiye yakışıp yakışmayacağını tartmak zorundayız." diye konuştu.



Toplu fotoğraf çekilmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Akif Hamzaçebi'nin CHP Genel Sekreterliği görevinden istifasına ilişkin şunları söyledi:



"Parti içerisinde insanlar kendi bireysel kararlarını alabilirler. Görevden geri çekilebilirler, istifa edebilirler, tekrar o görevi geri alırlar. Benim hayat felsefem umuyorum ki bunu kamuoyuna açık bir deklarasyona döndürmeden kendi kurullarının içerisinde aşabilecekleri bir dille yönetsinler. Zira gönül kırıklıkları olabilir ya da istemedikleri bir tanımlama ve görevlendirme olabilir, bunları insani buluyorum. Ama dediğim gibi bundan sonrasını kamuoyuna mal etmeden, parti içerisinde bir düzenle yönetmelerini diliyorum. Bu hem Sayın Hamzaçebi'nin tecrübesine yakışan hem de partinin bir üyesi olması tanımına yakışan tavır olacağını düşünüyorum. Oturur konuşuruz, biz büyük bir partiyiz, oturur konuşur ve çözeriz."



"İstanbulluları çıldırtan ne varsa tam tersini yapacağız"



İmamoğlu, sosyal medyadan duyurusunu yaptığı 15 yeşil alan projesinin İstanbul'un neresine ve nasıl yapılacağı sorusu üzerine, bu projenin Haramidere'den, Ambarlı Vadisinden başlayıp Pendik'e kadar olan kısmı kapsadığını dile getirdi.



Bunun çılgın bir proje olduğunu belirten İmamoğlu, "Önceliğimiz bu kente yeşil alan kazandırmak. İstanbulluları çıldırtan ne varsa tam tersini yapacağız, o da çılgın proje olacak." diye konuştu.



Bir kadın muhabirin, adaylarla çektirilen toplu fotoğrafta yalnızca bir kadın adayın bulunmasının dikkati çektiğini söylemesi üzerine İmamoğlu, kendisine mikrofon tutan kadın gazetecileri göstererek, "Aslında benim de arzu ettiğim tam da böyle bir manzara." dedi.



Bunun kendisini de üzdüğünü dile getiren İmamoğlu, "Elbette partinin tercih metodu. Kadınların yeterince sürecin içerisinde var olmaması ki bazı ilçelerde kadın aday adayı bile yok. Ama ben arkadaşlarıma ve il başkanlarıma da söyledim. Bizzat masada olmak ve kentin meclisinin oluşumunda, büyükşehirde, ilçelerde iki koltuktan birinin kadına verilmesi konusunda çok hassas, çok baskıcı bir süreci işletmeyi il başkanımla görüştüm. Kendim de bizzat o masada olacağım. Gücümün yettiği kadar bu sürece dahil olacağım. Maksimum bir başarıyı size göstermeyi ve bu süreci ispat ettikten sonra kadın meclis üyelerimizle bir fotoğraf vermeyi çok arzu ediyorum. Bu manzarayı veremezsek değişim dediğimiz kavram çok eksik kalır." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kartal'da Çöken Binadaki Ölü Sayısı 14'e Yükseldi

Barcelona Kulübü'nün Ayakkabıları İstanbul'dan Gidecek

Son Dakika! Sedat Peker Şüpheli Sıfatıyla İfade Verdi: Konuşmamın Arkasındayım

Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki'den Fikret Orman'a Ziyaret