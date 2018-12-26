CHP'nin seçim sloganları belirlendi
51 dakika önce
CHP'nin 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek seçimler için hazırladığı, "Yerel seçim 2019 görsel iletişim klavuzu" yayınlandı.
CHP
'nin 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek seçimler için hazırladığı, "Yerel seçim 2019 görsel iletişim klavuzu" yayınlandı. Kılavuzda CHP'nin "Derman belediyeciliği" ile "Martın sonu bahar" sloganlarını kullanacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:34
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