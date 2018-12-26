Son Dakika Haberleri: CHP'nin seçim sloganları belirlendi

CHP'nin seçim sloganları belirlendi

51 dakika önce

CHP'nin 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek seçimler için hazırladığı, "Yerel seçim 2019 görsel iletişim klavuzu" yayınlandı.

CHP'nin seçim sloganları belirlendi, System.String[]
CHP'nin 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek seçimler için hazırladığı, "Yerel seçim 2019 görsel iletişim klavuzu" yayınlandı. Kılavuzda CHP'nin "Derman belediyeciliği" ile "Martın sonu bahar" sloganlarını kullanacağı belirtildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:34 

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
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