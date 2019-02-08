Son Dakika Haberleri: CHP'nin Seferihisar Adayı Adaylıktan Çekildi

CHP'nin Seferihisar Adayı Adaylıktan Çekildi

44 dakika önce

İzmir'de CHP'nin Seferihisar Belediye Başkan adayı Yelda Celiloğlu adaylıktan çekildi.

CHP'nin Seferihisar Adayı Adaylıktan Çekildi, System.String[]
İzmir'de CHP'nin Seferihisar Belediye Başkan adayı Yelda Celiloğlu adaylıktan çekildi.

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesinin ardından CHP, Seferihisar Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Yelda Celiloğlu adaylıktan çekildi. CHP İlçe Başkanı Senem Solak, Celiloğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilme kararı aldığını söyledi. Celiloğlu'nun kararını kendilerine ilettiğini belirten Solak, yeni adayın en kısa sürede belirleneceğini söyledi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:18 Kaynak: İHA

Yelda Celiloğlu, İzmir, Seferihisar, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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