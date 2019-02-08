CHP'nin Seferihisar Adayı Adaylıktan Çekildi
44 dakika önce
İzmir'de CHP'nin Seferihisar Belediye Başkan adayı Yelda Celiloğlu adaylıktan çekildi.
İzmir
'de CHP
'nin Seferihisar
Belediye Başkan adayı Yelda Celiloğlu
adaylıktan çekildi.
Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer
'in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesinin ardından CHP, Seferihisar Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Yelda Celiloğlu adaylıktan çekildi. CHP İlçe Başkanı Senem Solak, Celiloğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilme kararı aldığını söyledi. Celiloğlu'nun kararını kendilerine ilettiğini belirten Solak, yeni adayın en kısa sürede belirleneceğini söyledi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:18 Kaynak: İHA
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