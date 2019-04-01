CHP'nin Siverek Adayı Fatih Bucak Yeniden Gözaltına Alındı
1 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Siverek Adayı Fatih Mehmet Bucak, AK Partili meclis üyesi Nusret Kaya'yı darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP
) Siverek
Adayı Fatih Mehmet Bucak
, AK Partili meclis üyesi Nusret Kaya
'yı darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
CHP'nin Siverek Adayı Fatih Mehmet
Bucak, AK Partili meclis üyesi Nusret Kaya'yı darp ettiği iddiasıyla sabah saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.
Dün emniyete çağrılan Bucak, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Polis
ekipleri, sabaha karşı Hacıömer Mahallesindeki evine giderek Bucak'ı gözaltına aldı. Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Bucak, buradan Şanlıurfa
Emniyetine getirildi. Bucak'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:44 Kaynak: İHA
CHP'nin Siverek Adayı Fatih Mehmet Bucak, İkinci Kez Gözaltına Alındı
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